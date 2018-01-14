برخورد قاطع با تولیدکنندگان مواد مخدر و الکلی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صالحی در هفتمین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی با تأکید بر این‌که برخورد قاطع و جدی با تولیدکنندگان مواد مخدر و الکل از سوی نیروی انتظامی انجام خواهد شد، اظهار کرد: ما نیز از این موضوع قاطعانه حمایت خواهیم کرد.

وی اشاره‌ای نیز به حوزه مسائل جوانان در امر مبارزه با مواد مخدر داشت و گفت: در این حوزه بر پیشگیری، آموزش و توانمندسازی جوانان تأکیدداریم و برای تحقق این مهم، نیازمند همدلی و هم‌افزایی تمام دستگاه‌های اجرایی استان هستیم.

صالحی در بخش دیگر سخنان خود اشاره‌ای اجمالی به مصوبات یک‌صد و سی و چهارمین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور به ریاست رئیس‌جمهوری داشت و افزود: یکی از تأکیدات و مصوبات مهم این شورا، اجرایی شدن سلامت کارکنان اداری برای تمام مردم به‌ویژه در بخش‌های مشاوره، دانشجویان و دانش آموزان و استفاده از استادان و معلمان و بهره‌گیری از ظرفیت صداوسیما برای تولید برنامه‌هایی در راستای مبارزه با مواد مخدر بود که باید موردتوجه جدی تمام مدیران قرار گیرد.

وی بابیان این‌که از شکل‌گیری خوابگاه‌های دانشجویی برای کاستن از آسیب‌های احتمالی ناشی از سکونت دانشجویان در دیگر اماکن حمایت خواهیم کرد، افزود: ایجاد محیط‌های بانشاط و غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجویان و در اختیار قرار دادن رایگان سالن‌های ورزشی در روستاها و شهرها در بازه‌های زمانی خاص برای دانش آموزان و دانشجویان نیز باید در دستور کار مدیران متولی این امر قرار گیرد.

وی بیان کرد: امیدواریم تمام اعتبارات تخصیصی به دانشگاه‌ها در انی حوزه هزینه شود تا شاهد کاهش یا به حداقل رساندن مشکلات حوزه دانشجویی باشیم.

صالحی هم‌چنین خواستار توسعه و تقویت کانون‌های سلامت دانشجویی شد و افزود: با اجرای طرح‌های پیام و بدیع در دانشگاه‌های دولتی باید به تقویت کانون‌ها و تشکل‌های سلامت دانشجویی توجه بیشتری شود؛ ضمن آن‌که بقیه مراکز آموزشی نیز این طرح‌ها را پیاده کنند تا مشکلات این حوزه به حداقل برسد.

وی هم‌چنین تأکیدی بر تقویت حوزه مشاوره در تمامی بخش‌ها به‌ویژه دانش‌آموزی و دانشجویی داشت و گفت: تقویت این حوزه می‌تواند در کاهش مشکلات بسیار مفید باشد.

وی با قدردانی از برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه‌ها اظهار داشت: در امر مبارزه با مواد مخدر پیشگیری و پیش‌بینی نقش مهمی را دارد بنابراین مدیران دستگاه‌های اجرایی، روسای دانشگاه‌ها و صداوسیما به این مسئله توجه خاصی داشته باشند.

استاندار خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود بابیان این‌که بحث اعتیاد صرفاً موضوع مواد مخدر نیست، افزود: شاید بدترین نوع اعتیاد را باید اعتیاد به عادات زشت ازجمله تجسس در کار دیگران و وارد شدن به حریم خصوصی دانست که حاضر به ساختارشکنی و ترک آن‌ها هم نیستیم.