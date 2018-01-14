آغاز عملیات ارتش ترکیه در «عفرین» سوریه طی روزهای آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داد یگان های ارتش این کشور در روزهای آینده به شهرک عفرین در شمال سوریه که در کنترل گروههای کرد قرار دارد، حمله خواهند کرد.

اردوغان تاکید کرد عملیات ارتش ترکیه که با هدف پاکسازی مناطق مرزی جنوب کشور از حضور تروریست ها آغاز شده است، طی روزهای آینده در شهرک عفرین اجرا خواهد شد.

این در حالی است که عملیات مذکور تحت عنوان «سپر فرات» با هدف مقابله با عناصر داعش و نیز جلوگیری از افزایش نفوذ و تسلط گروههای کرد از آگوست ۲۰۱۶ آغاز شده است.

رئیس جمهور ترکیه در اواخر نوامبر گذشته نیز بر ضرورت استقرار نظامیان این کشور در شهرک عفرین تاکید و اعلام کرده بود این شهرک باید از حضور تروریسم پاکسازی شود.

گفتنی است شهرک عفرین در منطقه تحت کنترل یگان های مدافع خلق کردهای سوریه (شاخه نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه) قرار دارد.