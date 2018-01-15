  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۵ دی ۱۳۹۶، ۵:۴۹

ترامپ برای قطع کمک ها به «آنروا» آماده می شود

ترامپ برای قطع کمک ها به «آنروا» آماده می شود

مقامات آمریکایی می گویند دولت این کشور برای قطع کمک ها به «آژانس امدادرسانی و اشتغال پناهجویان فلسطینی سازمان ملل» آماده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه هیل، دولت آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» در تدارک قطع ده‌ها میلیون دلار کمک مالی به «آژانس امدادرسانی و اشتغال پناهجویان فلسطینی سازمان ملل» (آنروا) است.

روز یکشنبه نیز آسوشیتدپرس گزارش داده بود دولت ترامپ ممکن است میزان کمک‌های مالی به این سازمان بین‌المللی را به نصف کاهش داده یا آن را به طول کامل قطع کند.

مقام‌های آمریکایی گفته‌اند ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما احتمال دارد از ۱۲۵ میلیون دلار در نظر گرفته شده برای آنروا تنها به ۶۰ میلیون دلار بسنده کند.

گفته می شود علت این تصمیم اعمال فشار به فلسطینی ها برای پذیرش شرایط مذاکره با طرف اسرائیلی با میانجیگری آمریکا است.

کد مطلب 4199893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه