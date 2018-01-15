سهام آسیایی رکورد تاریخی زد / دلار سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه پس از این که در معاملات جمعه شب وال‌استریت به سوددهی خود تداوم داد، سهام آسیایی به رکوردهای تاریخی دست یافت. علاوه براین، درحالی که سرمایه‌گذاران به ریسک‌های سیاست‌گذاری‌های مالی سخت‌گیرانه‌تر در سراسر دنیای در حال توسعه توجه نشان دادند، دلار به افت خود ادامه داد.

گسترده‌ترین شاخص سهام اسیا اقیانوسیه در خارج ژاپنِ ام‌اس‌سی‌آی، ۰.۶ درصد رشد کرد تا بلاخره از رکورد همیشگی ۵۹۱.۵۰ واحدی خود که در اواخر ۲۰۰۷ ثبت شده بود فراتر رود.

نیکی ژاپن ۰.۳ درصد به ارزش خود افزود درحالی‌که شاخص اصلی استرالیا هم ۰.۲ درصد رشد داشت.

سهام در هنگ‌کنگ ۰.۹ درصد جهش کرد تا بار دیگر رکورد شکنی کند. سرمایه‌گذاران خوش‌بین‌اند که داده‌های مربوط به رشد تولید ناخالص ملی چین در ربع سال منتهی به دسامبر، که قرار است در روز پنج‌شنبه اعلام شود، برای دومین اقتصاد بزرگ دنیا، حداقل ۶.۷ درصد خواهد بود.

درحالی که فصل اعلام درآمدهای ربع چهارم با نتایج قدرتمندی از بانک‌ها و خرده‌فروش‌ها آغاز شده است، خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به رشد اقتصادی باعث شده است وال‌استریت در حال رشد بماند.

هفته گذشته داوجونز ۲ درصد جهش کرد، درحالی که نزدک ۱.۸ درصد و اس‌اندپی ۵۰۰، ۱.۶ درصد به ارزش خود افزودند.

انتظار می‌رود درآمدهای شرکت‌های موجود در شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ به طور متوسط ۱۲.۱ درصد در این ربع سال افزایش یابد، درحالی‌که سود شرکت‌های خدمات مالی طبق آمار تامپسون رویترز، احتمالا ۱۳.۲ درصد رشد خواهد کرد.

شاخص دلار در معاملات روز دوشنبه، هیچ نشانه‌ای از بهبود نشان نداد بلکه برعکس، افت کرد و به عمق جدید ۹۰.۸۳۹ رسید.

یورو تمام سود ۱.۳ درصدی روز جمعه خود را حفظ کرد به نرخ ۱.۲۲۰۳ دلار در برابر هر یورو رسید.

قیمت طلا که در معاملات روز جمعه به بالاترین میزان ۴ ماهه خود، ۱۳۳۹.۳۴ دلار به ازای هر اونس رسیده بود، امروز در نرخ ۱۳۳۸.۳۴ دلار برای هر اونس، ثابت ماند.