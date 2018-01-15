سخنگوی ارتش لیبی: ترکیه حامی تروریسم در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، احمد المسماری سخنگوی ارتش لیبی عنوان داشت: ترکیه در امور داخلی کشور ما دخالت و از اقدامات تروریستی در لیبی حمایت می کند.

وی در ادامه افزود: ارتش ملی لیبی به فرمانده خلیفه حفتر وارد جنگی شدید علیه تروریسم شده است این در حالیست که ترکیه هم چنان به مداخلات خود در کشور ما ادامه می دهد.

المسماری تاکید کرد: مداخلات ترکیه ما را وارد یک بن بست کرده و باعث شده جایگاه و موقعیت لیبی در برابر تروریسم و تروریستها بسیار ضعیف باشد. تروریستهایی که در نبرد بنینه واقع در شرق بنغازی مجروح شده در ترکیه معالجه شدند . این کشور حامی تروریسم در لیبی است.

وی گفت: ما نسبت به توطئه علیه کشورمان که نشانه های آن در سفر اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به منطقه نمود پیدا کرد هشدار می دهیم. ترکیه، قطر و سودان از کشورهای اصلی حامی تروریسم در منطقه هستند.