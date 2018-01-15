پیگیری ثبت جهانی بافت تاریخی بشرویه در سال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی شامگاه یکشنبه حاشیه سفر به شهرستان بشرویه اظهارکرد: مساحت بافت تاریخی در بشرویه ۲۲ هکتار است.

وی افزود: بشرویه بعد از یزد دومین شهر خشت و گلی در جهان است و البته یکی از یازده شهر با بافت ارزشمند تاریخی کشور است.

رمضانی اظهار داشت: ۷۰ اثر تاریخی بشرویه در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در خصوص ثبت جهانی بافت تاریخی بشرویه در یونسکو گفت: با توجه به اینکه ثبت ملی انجام شده ثبت جهانی آن کار سختی نیست اما باتوجه به اینکه هر سال یک سهمیه به کشور اختصاص می دهند و امسال مربوط به آسبادها ست لذا باید این امر را برای سال آینده پیگیری کنیم.

وی همچنین قول تبدیل وضعیت نمایندگی میراث فرهنگی این شهرستان به اداره را داد.

رمضانی اظهار داشت: با توجه به وسعت بافت تاریخی این شهرستان تفاهم چندجانبه بین میراث فرهنگی و شهرداری و راه و شهرسازی صورت گرفته تا جداره ها و معبر را کف سازی به شکل سنتی داشته باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی خواستار رفع مشکلات هتل این شهرستان و اعطای تسهیلات به آن از محل تسهیلات بهین یاب شد.

راه اندازی کمپ گردشگری کویر

وی همچنین از راه اندازی کمپ گردشگری کویر نیز با همکاری شرکت تعاونی عشایر این شهرستان خبرداد و افزود: در این زمینه مجوز لازم را صادر کرده ایم.

رمضانی همچنین به اقدامات انجام شده در خصوص ایجاد بازارچه های ثابت و رفع مشکلات فروش صنایع دستی اشاره کرد.

وی اظهار داشت: در بخش احیای رشته های منسوخ شده با توجه به اینکه بشرویه یکی از مراکز عمده برک بافی بوده ما امسال احیای آن را در شهرستان در دستور کار قرار داده ایم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همچنین از احیای دو رشته خراطی و مینا کاری در این شهرستان خبر داد و افزود: در حوزه صنایع دستی ۱۵ نفر اشتغال زایی داشته ایم.

اقامت ۹۰۳ گردشگر در بشرویه

وی افزود: چادرشب بافی شهرستان نیز در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

رمضانی با اشاره به تسهیلات طرح های گردشگری گفت: مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰ مییلون تومان در بخش گردشگری تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی بیان کرد: ۳۰ خانه را دربشرویه مرمت کرده ایم و همه آنها آماده واگذاری به بخش خصوصی ست و بوم گردی یک اقدام موثر در بحث گردشگری است.

وی همچنین از اقامت ۹۰۳ گردشگر از ابتدای سال در این شهرستان خبر داد.