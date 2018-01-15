حمله پهپاد آمریکایی به استان «ابین» در جنوب یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، یک منبع آگاه از حمله آمریکا به جنوب یمن خبر داد. بر اساس این خبر یک پهپاد آمریکایی به استان ابین در جنوب یمن یورش برده است.

این منبع به خبرگزاری اسپوتنیک گفته که این حمله منطقه «الکود» در شهر «زنجبار» را هدف قرار داده است و چندین نفر در پی آن کشته و زخمی شده اند.

آمریکا ادعا می کند در این حمله یک تجمع وابسته به تروریست های القاعده را هدف قرار داده است این در حالی است که هنوز هویت افراد کشته شده یا تعداد آنها مشخص نیست.

عملیات های هوایی پراکنده آمریکا که گفته می شود با هدف مبارزه با تروریسم در یمن صورت می گیرد، انتقاد های زیادی به همراه داشته و پایگاه تحلیلی «جاست سیکوریتی» در گزارشی ضمن تأکید بر اینکه این عملیات ها با قوانین آمریکا در زمینه مقابله با تروریسم در تضاد است از انتقاد ساکنان محلی و قبایل یمنی از این عملیات ها هم خبر داده بود.

بر اساس این گزارش قبایل یمنی معتقد بوده اند که کشته شدن غیر نظامیان در برخی از این عملیات ها نه تنها مانع رشد تروریسم در یمن نمی شود، بلکه مسیر پیشرفت این پدیده را در یمن تسهیل می کند.