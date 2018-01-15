واکنش دوحه به خبر بازداشت شیخ«عبدالله بن علی آل ثانی» توسط امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه قطر در بیانیه خود اعلام کرد: ما از نزدیک مسائل مربوط به «شیخ عبدالله بن علی آل ثانی» را دنبال می کنیم البته سخن قاطعانه گفتن در خصوص اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد سخت است چرا که ارتباطات با امارات قطع شده است.

در این بیانیه تاکید شده است: ما بر حفظ حقوق تمام شهروندان خود تاکید داریم و خانواده وی می توانند از راه کارهای قانونی برای پیگیری این پرونده استفاده کنند. ما نظیر این رفتار را از سوی برخی کشورهای محاصره کننده قطر دیده ایم؛ رفتاری که تمام قوانین و عرفها را زیر پا می گذارد.

شیخ عبدالله بن علی آل ثانی معارض قطری که در ابوظبی به سر می برد و کشورهای تحریم کننده قطر چند ماه از وی به عنوان امیر آینده قطر یاد کرده بودند اخیرا با انتشار یک فایل ویدئویی اعلام کرد که در حال حاضر در ابوظبی تحت بازداشت قرار دارد.

وی تاکید کرد که در حال حاضر میهمان ولی عهد ابوظبی است ولی شرایط موجود بیشتر شبیه شرایط بازداشت است چرا که اماراتی ها به او گفته اند که از محل اقامتش خارج نشود.

این معارض قطری در فایل ویدئویی خود تاکید کرد: اگر اتفاقی برای من بیافتد ولی عهد ابوظبی مسئول آن است و قطری ها هیچ تقصیری در این مساله ندارند.