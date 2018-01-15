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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۹:۰۳

با صدور پیامی؛

امام جمعه قم جان باختن کارکنان نفت‌کش سانچی را تسلیت گفت

امام جمعه قم جان باختن کارکنان نفت‌کش سانچی را تسلیت گفت

قم - تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) و امام‌جمعه قم با صدور پیامی، حادثه دلخراش جان‌باختن کارکنان نفت‌کش سانچی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت‌الله سید محمد سعیدی در پی جان باختن کارکنان کشتی نفت‌کش ایرانی سانچی بدین شرح می‌باشد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

ضایعه‌ی دردناک جان باختن کارکنان کشتی نفت‌کش ایرانی که در اسارت تلاطم طوفان و آتش و دود در حین انجام‌وظیفه و خدمت به کشور سربلند ایران اسلامی دچار حادثه شدند، حقیقتاً موجب تأثر و تألم گردیده است.

از خداوند متعال علوّ درجات را برای آن دریادلان تلاشگر در عرصه اقتصاد مقاومتی مسئلت نموده و از جوار بارگاه کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها دعاگوی قلب داغدار و مصیبت‌دیده‌ بازماندگان آن عزیزان هستم.

کد مطلب 4199960

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