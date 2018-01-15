به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت‌الله سید محمد سعیدی در پی جان باختن کارکنان کشتی نفت‌کش ایرانی سانچی بدین شرح می‌باشد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ضایعه‌ی دردناک جان باختن کارکنان کشتی نفت‌کش ایرانی که در اسارت تلاطم طوفان و آتش و دود در حین انجام‌وظیفه و خدمت به کشور سربلند ایران اسلامی دچار حادثه شدند، حقیقتاً موجب تأثر و تألم گردیده است.

از خداوند متعال علوّ درجات را برای آن دریادلان تلاشگر در عرصه اقتصاد مقاومتی مسئلت نموده و از جوار بارگاه کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها دعاگوی قلب داغدار و مصیبت‌دیده‌ بازماندگان آن عزیزان هستم.