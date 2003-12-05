خط و فرم ابزاري است براي انتقال مفاهيم و ايده ها

اسدالله كياني ، متولد 1325 در اصفهان ، عضو انجمن نقاشان و معماران ( سازمان مهندسي ) ، فارغ التحصيل انجمن خوشنويسان و مهندسي معماري داخلي از دانشگاه هنر است كه از سال 1353حدود 43 نمايشگاه جمعي و انفرادي داخلي و خارجي در زمينه هاي مختلف از جمله نقاشي خط ، گرافيك ، نقاشي و آبرنگ برپا كرده است .

وي كه مدتي خوشنويسي را نزد استاد حسن ميرخاني تعليم مي كرد ، بيشتر به گرايش هاي نوين خط روي آورده است وي در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه خط وسيله اي براي بيان مفاهيم و ايده هايش است ، گفت : بخشي از كارهايم نقاشي مدرن به وسيله فرم ها و قالب هاي خط است و بخش ديگر سبك سنتي و گاه تلفيق اين دو است . در بعضي از آثار به بررسي و تحليل خط پرداختم ، به اين موضوع كه چرا خط ما زيباست ؛ به علاوه فرم ، قالب ، تركيب بندي ، كرسي و حركت هاي خط فارسي به خصوص در خط شكسته را به كمك رنگ و نقش نشان دادم . اين حركات كاملا موزون و هماهنگ با حسي است كه منتقل مي شود .

كياني افزود : بخش ديگر كارهايم ، خط در هنر هاي مختلف ايران است مثلا خط در بشقاب ها كه از قديم متداول بوده است . با اين تفاوت كه اين كار ها را به شكل مدرن ارائه كردم و گاه نقش هاي ظريف ايراني را هم در اين بشقاب ها به تصوير كشيدم . در بعضي از آثار به نقش خط در ساختمان ها و معماري يا پارچه ها ، فرش و ظروف سفالي قديم پرداختم . خط در بشقاب ها از گذشته القا كننده پند و اندرز و يا آياتي الهام بخش از قرآن كريم است و من اين كار را نه به وسيله خط بلكه با فرم و حركت نشان دادم .

وي تصريح كرد : تعدادي از آثار نشانگر نقش خط در گرافيك است . همچنين به تلفيق رشته هاي هنري با خط يا خط سنتي با خط مدرن پرداختم و گاه كارهايم الهام گرفته از خط اوستا و يا خط سياق است . كياني با اشاره به اينكه لازمه گرايش به نقاشي خط ، آشنا بودن با سبك هاي مختلف هنري و خط نستعليق است ، گفت : خط امروز بيشتر به سمت نقاشي گرايش يافته است . اين فعاليت جديد بايد بيشتر مطرح شود و امكانات لازم در اختيار افرادي قرار داده شود كه در اين زمينه فعاليت مي كنند . تا كنون گرايش هاي نوين خط مورد نقد و بحث قرار نگرفته است به همين دليل صورت منسجم ، شناخته شده و حتي اسم خاصي ندارد . گاهي آن را نقاشي خط ، نقش خط و يا گرافيك خط مي گويند .

