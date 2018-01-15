مسئولان شهرجهانی لالجین از رویداد«همدان ۲۰۱۸» به خوبی بهره ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مالمیر صبح دوشنبه در جلسه بررسی طرح پیشنهادی اصلاحی نقشه طرح تفضیلی شهرلالجین با رویکرد گردشگری با بیان اینکه باجهانی شدن لالجین بالطبع وظیفه مسئولین ومردم در قبال نام جهانی لالجین چندبرابر شده است، گفت: می توان گفت مهمترین دستاورد این رویداد اعتماد به نفس و مطالبه گرشدن مردم بوده است و عنوان شهر جهانی بهانه ای است برای شروع کارهای بزرگتر که امیدواریم متولیان، شهروندان و هنرمندان لالجینی از رویدادهای ۲۰۱۸ همدان بهره مناسب را ببرند.

وی افزود: امیدواریم لالجین نیز بتواند از رویداد ۲۰۱۸ استفاده درستی داشته باشد و باید برنامه هایی برای افزایش ماندگاری گردشگری در لالجین لحاظ شود.

وی گفت: باتوجه به وزن لالجین در گردشگری استان باید یکی از رویدادها، در لالجین برگزار شود و با توجه به وقعیت جغرافیایی لالجین و نزدیکی آن به غارعلیصدر و شهرهمدان اگر بتوانیم رویداد مناسبی طرح ریزی کنیم می تواند دستاوردهای خوبی برای لالجین دربرداشته باشد وبا توجه به ظرفیتهای خوب لالجین باید یک رویداد ثابت و تقویم دار دائمی برای لالجین لحاظ شود.

مالمیر گفت: متاسفانه پیش بینی مناسبی در طرح تفصیلی برای این شهر جهانی نشده که پیشنهادات تکمیلی را متناسب با نام لالجین و استفاده از مشاوران خوب استان داشته ایم که امیدواریم به مرور این مهم فراهم شود.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی همدان نیز در این جلسه با تشریح فعالیتهای انجام پذیرفته گفت: خوشبختانه با همکاری نهادها در خصوص گازکشی به کارگاهها فعالیت خوبی انجام پذیرفته است.

علیرضا قاسمی گفت: به منظور تشویق فعالیت ها و کارگاه داران تسهیلاتی در حال پرداخت به واحدهای تولیدی است که امیدواریم کارگاه داران و اعضا صنایع دستی بتوانند از این موقعیت استفاده کنند.

بخشدار لالجین نیز گفت: هرچقدر دربرنامه ها کلان نگر باشیم قطعا افکاربهتری نیز خواهیم داشت و باید ضوابط شهرسازی را با نیاز کارگاهها تطبیق دهیم نه اینکه معکوس عمل کنیم.

رضا حاکمی گفت: ما باید لالجین را فراتر ازمرزها تبلیغ کرده و با استفاده از روشهای نوین و با ایجاد ظرفیتهای جدید از جمله سمن ها این شهر را به جهانیان بشناسانیم.

وی با ابراز گله مندی از وضعیت پسماند در لالجین گفت: نمی شود صحبت از آرمانها و ایده آل های شهرجهانی کرد و از پسماند کارگاهها غافل شد. این شهرداری و شرکت شهرکها هستند که باید جوابگوی ۲۰ سال رها کردن پسماندها باشند چراکه پسماندها در لالجین برای نسل آینده یک جنایت هستند.

وی با اعلام اینکه مجدد دفتر نظام مهندسی در لالجین راه اندازی خواهد شد، افزود: گیر اساسی در لالجین در بحث سرمایه گذاری، عدم وجود سند ثبتی با وجود زمین های اوقافی است که متاسفانه هم اکنون با توجه به برپایی بیش از ۱۲۰ جلسه فعلا کار گره خورده و مردم در این خصوص معترض هستند.

حاکمی خواستار عدم الزام ارائه سند ثبتی برای سرمایه گذاران در لالجین در کمیسیون ماده ۵ شد.

شهردارلالجین نیز در این نشست گفت: لالجین باتوجه به نام و آوازه آن متاسفانه نتوانسته سیما ومنظر خود را زیبنده نام شهر جهانی کند و نقشه طرح تفصیلی طرح شده در خور شأن این شهر جهانی نیست و امیدواریم در نقشه بازنگری طرح تفصیلی برخی مناطق حاشیه ای شهر نیز به شهر الحاق شده و با رویکرد گردشگری پروژه ها شناور باشند تا سرمایه گذار بتواند به راحتی و با اطمینان خاطر در این شهر سرمایه گذاری کند.

حمید محبی گفت: از دیگر ایرادهای وارد شده به طرح تفصیلی عدم جاگذاری سایت مشاغل مزاحم است و اینکه احداث کارگاه با توجه به طرح تفصیلی موجود کارایی نداشته و این باعث مشکل برای شهرداری و نیز مردم شده است.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر لالجین نیز گفت: یکی از دغدغه های شورای شهر لالجین حفظ عنوان شهرجهانی است.

علی اکبرطالع رادی گفت: مجموعه شهرداری و شورای شهر فردی را برای شهرداری برگزیده که بسیار تلاشگر، ایده پرداز و خوش فکر است و قطع یقین راه طولانی را در پیش داریم و از مسئولان خواستاریم که در ادامه این کار مردم و شورای شهر را تنها نگذارند.

وی به برخی مشکلات زیرساختی شهرلالجین از جمله اصلاح جاده های دسترسی به لالجین، تعریض پل ورودی شهر، توسعه فاضلاب شهری و توسعه فضای سبز شهری و فضای ورزشی، توجه جدی به پسماند شهرک صنعتی و کارگاههای سفال، حضور دامداران در داخل شهر، الحاق منطقه راه قدیم گنبدان به نقشه لالجین، افزایش وسعت شهری لالجین باتوجه به قولهای داده شده، خلف وعده اداره اوقاف، تکمیل موزه سفال، ایجاد سایت کارگاهی و ارائه تسهیلات بانکی برای محل های اقامتی ارزان قیمت اشاره وخواستار توجه جدی مسئولان به این امور شد.

مرتضی صبوری دیگر عضو شورا نیز با تقدیر از تلاشهای انجام پذیرفته توسط سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در راستای جهانی شدن لالجین و تبلیغات این شهر در رسانه ها گفت: در لالجین باید نگاه مشارکتی و داوطلبانه افزایش یابد و از همه مهمتر باید مردم پای کار باشند تا فعالیتهای ما هم بی تاثیر نباشد.