انیمیشن « بچه رئیس » در سینما بیجار اکران می شود

وی با اشاره به اینکه ۱۲ دی ماه سینمای کودک بیجار با فیلم عملیات آجیلی های ۲ کار خود را آغاز کرد، عنوان کرد: در دومین اکران هم فیلم « کلیله و دمنه » به نمایش در آمد که خوشبختانه اکران این فیلم ها تاکنون با استقبال خوبی هم مواجه شده است.
وی توجه ویژه به قشر کودک و نوجوان را ضروری خواند، وبیان کرد: در سومین هفته اکران پنجشنبه ۲۸دی ماه ۹۶ انیمیشن « بچه رئیس » از فیلم های شاخص حوزه کودک و نوجوان اکران می شود.
سرپرست دفتر حوزه هنری شهرستان بیجار ادامه داد: فیلم مذکور یک پویانمایی رایانهای-سهبعدی آمریکایی به کارگردانی تام مکگراث و نویسندگی مایکل مککولرز است که در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۱۷ اکران جهانی شد.
قربان پور افزود: داستان انیمیشن بر اساس کتابی به همین نام نوشته مارلا فارزیاست که از فیلم های بسیار موفق انیمیشن جهان محسوب می شود.
وی اظهارداشت: داستان این فیلم در مورد خانوادهای است که با ورود بچهای عجیب و غریب به خانه اشان اتفاقات زیادی رخ میدهد،در حالی که خانواده انگشت اتهام خود را به سوی پسر بزرگتر نشانه میرود و او را حسود میخوانند طولی نمیکشد که اوضاع عوض میشود و این دو برادر چارهای ندارند جز اینکه در مقابل خطری که خانواده را تهدید میکنند با هم متحد شوند.
سرپرست حوزه هنری شهرستان بیجار بیان کرد : به منظور استفاده هنرمندان و هنرجویان حوزه هنری از امکانات فرهنگی وهنری براساس توافق صورت گرفته از این پس تمامی هنرمندان وهنرجویان حوزه هنری شهرستان بیجار با دریافت و ارائه کارت هنرمندی و هنرجویی می توانند به همراه خانواده از تخفیف۵۰ درصدی بلیت فیلم های در حال اکران سینما آزادی بیجار بهره مندشوند .
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