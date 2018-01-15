حسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدتی است تمریناتش را در اردوی تیم ملی کشتی آزاد آغاز کرده اظهار داشت: خوشبختانه پس از جراحی زانوی آسیب دیده ام، روند درمانی را با پیشرفت مطلوبی طی کردم و حالا به شرایطی رسیدم که می توانم به جمع اردونشینان ملحق شوم و کمی سنگین تر تمرین کنم.

وی تصریح کرد: البته این بدان معنا نیست که می توانم همچون گذشته از پس سختی و فشار تمرینات بر آیم، چراکه در وهله اول باید به بهبودی قطعی و کامل برسم و سپس رفته رفته به آمادگی ایده آل نزدیک شوم. در نتیجه هیچ عجله ای برای بازگشت زودهنگام به میدان ندارم و با توجه به برنامه های پیش رو، فرصت کافی برای حضور در رقابتهای انتخابی تیم ملی به عنوان نخستین مصاف جدی ام را دارم.

آزادکار سبک وزن تیم ملی کشتی در خصوص تغییر قوانین از سوی اتحادیه جهانی کشتی نیز گفت: نمی توان تغییرات جدید را کاملا مثبت یا کاملا منفی ارزیابی کرد، چراکه این تغییرات برای تمامی کشورها اعمال می شود. اما به نظر من این تغییرات فشار و سختی زیادی به کشتی گیران وارد می آورد. به عنوان مثال باید صبح روز مسابقه، وزن کشی کنیم و دو ساعت بعد مسابقه دهیم. سپس فردای آن روز هم دوباره وزن بکشیم و دو ساعت بعد دوباره به روی تشک برویم!

وی با اشاره به این موضوع که قوانین جدید می تواند به اکثر کشتی‌گیران، لطمه وارد کند، گفت: بعید می دانم قوانین جدید برای مدت زیادی دوام بیاورد، چراکه این وضعیت برای تمامی عوامل کشتی از جمله کشتی گیران و مربیان تا برگزارکنندگان مسابقات هم بسیار دشوار است.

آزادکار وزن ۵۷ کیلوگرم تیم ملی ایران در خصوص آخرین شرایط وزنی خود نیز افزود: با توجه به قوانین جدید کشتی شاید مجبور به تغییر وزن باشم اما برای این کار باید با رسول خادم و کادر فنی مشورت کنم. مطمئنا هر تغییری در وزنم باید بعد از بررسی دقیق جسمانی ام صورت گیرد که خوشبختانه فعلا فرصت کافی برای این کار دارم.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: تمام توانم را به کار می گیرم تا بازگشت موفقی به میدان داشته باشم. خوشبختانه شرایط سنی من به گونه ای است که می توانم همچنان با ادامه روند مطلوب آمادگی به المپیک بعدی هم فکر کنم و امیدوارم بتوانم به خوبی در این میدان بزرگ و مهم هم حضور یابم.