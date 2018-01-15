مترو تنها راه برون رفت پردیس از بحران حمل و نقل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاله صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر حمل و نقل همگانی شهر پردیس و پاسخگویی به تقاضای سفر شهروندان این شهر 130 هزار نفری از دو مسیر جاده قدیم تهران – شمال و همچنین آزادراه تهران - پردیس امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: اما با تکمیل و تحویل تدریجی سایت های در دست احداث مسکن مهر، جمعیت پردیس در آینده ای نزدیک به رقمی بالغ بر 500 هزار نفر می رسد که در این صورت، مسیرهای یاد شده دیگر نمی توانند پاسخگوی این حجم از سفر باشد و بدین ترتیب تنها راهکار برون رفت از بحران حمل و نقل همگانی احداث قطار شهری پردیس - تهران است.

به گفته شهردار پردیس، در مصوبات کمیسیون ماده 215 قانون برنامه پنجم، بندهایی در خصوص قطار شهری پردیس مصوب شده که می توان بر اساس آن، ردیف بودجه و اعتباراتی مناسب طی سال های 97 و 98 برای اجرای طرح متروی پردیس در نظر گرفت و نسبت به آغاز فاز نخست آن اقدام کرد.

لاله از انجام طرح های مطالعاتی متروی تهران – پردیس خبر داد و گفت: این پروژه عظیم در بخش های مقدماتی شامل امور مطالعاتی، تعیین نقاط اتصال به متروی تهران، ارزیابی اعتبارات مورد نیاز و ... محقق شده و در انتظار تخصیص اعتبار و سپس اجرا است.

وی اضافه کرد: اختصاص بودجه برای اجرای طرح متروی تهران – پردیس خارج از توان مالی شهر و شهرستان پردیس است و این مهم نیازمند نگاه ویژه نمایندگان محترم پردیس در مجلس شورای اسلامی، دولت محترم و سایر نهادهای مرتبط است.

شهردار پردیس از ترافیک آینده پردیس به عنوان معضلی مشترک با تهران یاد کرد و گفت: در صورت عدم اجرای طرح متروی تهران – پردیس، ترافیک از مسیرهای کنونی شامل جاده قدیم منتهی به نوار شمالی کشور و همچنین آزادراه تهران - پردیس به برخی مسیرهای مهم پایتخت نظیر اتوبان های شهید بابایی، شهید یاسینی و شهید صدر تسری یافته و بازپسزدگی ترافیک، بر مشکلات پایتخت خواهد افزود.