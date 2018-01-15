آذری ها از عاشیق لار استقبال کردند/ گرامیداشت یاد قربانیان سانچی

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت آذری عاشیق لار به سرپرستی عاشیق احد ملکی علیشاه در پنجمین روز از سی و سومین جشنواره موسیقی فجر شب گذشته ۲۴ دی در برج آزادی برگزار شد.

در این کنسرت که با استقبال مخاطبان آذری زبان همراه بود، احد ملکی علیشاه نوازنده قوپوز و خواننده و سرپرست، ستار بابایی نوازنده قوپوز و خواننده، عباس رسول زاده نوازنده قوپوز و خواننده، فرامرز گلزار فرد نوازنده بالابان، باقر حیدری نوازنده بالابان، فرید عربگری نوازنده قوشا ناقار، وحید عربگری نوازنده ناقار و تاروردی حیدری نوازنده قاوال حضور داشتند.

در ابتدای این کنسرت مجری برنامه روی صحنه آمد و ضمن گرامیداشت یاد قربانیان حادثه نفتکش سانچی بیانیه جشنواره را قرائت کرد که در بخشی از آن آمده بود «این حادثه میلیون ها هموطن را داغدار کرده است بنابراین با ادای احترام به قربانیان سانچی، برنامه های جشنواره موسیقی فجر را پیش می گیریم».

سپس این مجری از حضار خواست تا برخیزند و چند لحظه ای را برای احترام و گرامیداشت یاد قربانیان سانچی سکوت کنند.

در ادامه بزرگ نیا مجری دیگر این برنامه به معرفی گروه عاشیق لار پرداخت و بیان کرد: از طرف خودم و مدیر جشنواره موسیقی فجر خدمت شما خوشامد می گویم، امروز یکی از گروه های با اصالت ترک به اجرای موسیقی می پردازند. پیش از این گروه های موسیقی با عنوان عاشیق در مراسم های عروسی و قهوه خانه ها به اجرای موسیقی می پرداختند اما حالا کمتر حضور آنها در چنین مجالسی به چشم می خورد.

بزرگ نیا اظهار کرد: این موسیقی بر اساس موسیقی عاشیقی است و بخشی از آن را «دِیشمَه» تشکیل می دهد که حاوی بحث های محاوره ای است.

سپس عاشیق احد ملکی علیشاه به زبان ترکی عنوان کرد: ای دختران و پسران وطن به این کنسرت خوش آمدید.

وی در ادامه به همراه گروهش به اجرای قطعه «سیزه سلام گتیرمیشم» پرداخت که با استقبال مخاطبان مواجه و سپس قطعات «اردوبادی»، «اووشاری» و «لشگری» توسط این گروه اجرا شد.

پس از اجرای این قطعات عاشیق ملکی علیشاه درگذشت دریانوردان سانچی را تسلیت گفت و به تک نوازی پرداخت. در بخش دیگر از این کنسرت عاشیق علی برزگر هم به این گروه اضافه شد و به انجام «دیشمه» با این گروه پرداخت.

پس از این بخش، قطعات «گئجه لر»، «جنگی کور اوغلوسی»، «پناه دوشه مهسی» و «نخجوانی» اجرا شد.

سپس مردم از عاشیق احد ملکی خواستند که خود نیز قطعه ای را بخواند که وی اظهار کرد: بیست و یکم این ماه در ساری کنسرت داشتم و در آنجا خواندم اما امشب نمی توانم بخوانم چون صدایی که به دل خودم ننشیند به دل شما هم نمی نشیند، بنابراین بهتر است به تک نوازی بالابان گوش دهید. به طور کلی بالابان عالم دیگری دارد و بهتر است نوازنده آن برای مدت کمی به تک نوازی بپردازد که در ادامه نوازنده بالابان به تک نوازی پرداخت.

در این کنسرت دونوازی بالابان و ناقاره و تک نوازی قوپوز هم صورت گرفت.

پایان بخش کنسرت عاشیق لار اجرای «فجر ماهنیسی» و «آنا ماهنیسی» بود.

در پایان این گروه لوح تقدیری از سوی جشنواره دریافت کردند.