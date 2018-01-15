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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹

وزیر امور خارجه ترکمنستان وارد اسلام آباد شد

وزیر امور خارجه ترکمنستان وارد اسلام آباد شد

وزیر خارجه ترکمنستان طی سفری رسمی در راستای گسترش همکاری های دوجانبه وارد اسلام آباد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «راشد میردوف» وزیر خارجه ترکمنستان در سفری رسمی و به دعوت «خواجه محمد آصف» همتای پاکستانی خود، امروز وارد اسلام آباد شد.

وی در این سفر با وزیر خارجه و سایر سران پاکستان دیدار و در مورد افزایش همکاری های طرفین در عرصه های مختلف به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت.

لازم به ذکر است که اسلام آباد- عشق آباد، دو سال گذشته ۸ تفاهم نامه همکاری در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم در منطقه و همچنین تامین انرژی به امضا رساندند.

بعد از امضای این ۸ تفاهم نامه همکاری، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان گفت: پاکستان و ترکمنستان از لحاظ تاریخی و فرهنگی روابط دیرینه‌ای با هم دارند و این روابط دوجانبه بین دو کشور محکم و استوار است. هر دو کشور در مبارزه با تروریسم در منطقه و نیز در توسعه و گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری با هم همکاری خواهند داشت.

افزون بر این همکاری اسلام آباد- عشق آباد در پروژه خط لوله گاز «تاپی» نیز باعث نزدیکی بیشتر طرفین شده است. با نهایی شدن این پروژه کمبود گاز در پاکستان مرتفع خواهد شد و از طرفی مشکل قطع برق در پاکستان نیز تا حدودی حل خواهد شد.

کد مطلب 4200146

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