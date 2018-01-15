وزیر امور خارجه ترکمنستان وارد اسلام آباد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «راشد میردوف» وزیر خارجه ترکمنستان در سفری رسمی و به دعوت «خواجه محمد آصف» همتای پاکستانی خود، امروز وارد اسلام آباد شد.

وی در این سفر با وزیر خارجه و سایر سران پاکستان دیدار و در مورد افزایش همکاری های طرفین در عرصه های مختلف به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت.

لازم به ذکر است که اسلام آباد- عشق آباد، دو سال گذشته ۸ تفاهم نامه همکاری در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم در منطقه و همچنین تامین انرژی به امضا رساندند.

بعد از امضای این ۸ تفاهم نامه همکاری، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان گفت: پاکستان و ترکمنستان از لحاظ تاریخی و فرهنگی روابط دیرینه‌ای با هم دارند و این روابط دوجانبه بین دو کشور محکم و استوار است. هر دو کشور در مبارزه با تروریسم در منطقه و نیز در توسعه و گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری با هم همکاری خواهند داشت.

افزون بر این همکاری اسلام آباد- عشق آباد در پروژه خط لوله گاز «تاپی» نیز باعث نزدیکی بیشتر طرفین شده است. با نهایی شدن این پروژه کمبود گاز در پاکستان مرتفع خواهد شد و از طرفی مشکل قطع برق در پاکستان نیز تا حدودی حل خواهد شد.