عربستان مدعی حمایت ۱۱ شهروند سوری از داعش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دادگاه کیفری عربستان روز یکشنبه جلسه محاکمه ۱۱ شهروند سوری را به اتهام تایید اقدامات گروه تروریستی داعش در سوریه برگزار کرد.

مسئولان قضایی عربستان اعلام کردند که این افراد تفکرات تکفیری داشته و از اقدامات داعش حمایت می کنند و در خاک عربستان دست به اقداماتی در این خصوص زده اند.

بنا بر اعلام مسئولان سعودی، این شهروندان سوری، دیگران را به پیوستن به گروه تروریستی داعش و جنگیدن در میان نیروهای آنها تشویق کرده اند.

روزنامه الریاض گزارش داد که اکثر این افراد به عنوان راننده تجهیزات سنگین در عربستان فعالیت می کنند. ادعای مسئولان قضایی عربستان در حالی مطرح می شود که ریاض طی سالهای گذشته یکی از حامیان اصلی مالی و تبلیغاتی داعش در منطقه به شمار می رود.