مشکلات طرح ترافیک جدید برای بیماران دیالیزی

داریوش آرمان در گفتگو با خبرنگار مهر، به تصمیم شهرداری تهران برای اجرای طرح ترافیک جدید اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در تهران چند هزار بیمار دیالیزی و پیوند کلیه وجود دارد که می بایست حداقل سه مرتبه در هفته برای دیالیز به مراکز درمانی مراجعه کنند، منتفی شدن صدور طرح ترافیک، مشکل ساز خواهد شد.

وی با اشاره به ابهاماتی که در معرفی طرح ترافیک جدید وجود دارد، افزود: از شورای شهر تهران و شهرداری درخواست می کنیم، به طور شفاف در این زمینه اطلاع رسانی کنند تا بیماران دیالیزی تکلیف خود را بدانند.

عضو هیات امنای انجمن بیماران کلیوی کشور، خواستار چاره اندیشی مسئولان مربوطه شد و گفت: بیماران دیالیزی باید بدانند چه برنامه و تصمیماتی برای صدور طرح ترافیک اتخاذ می شود.

آرمان با بیان این مطلب که ۹۹ درصد بیماران دیالیزی توان پرداخت هزینه های اجرای طرح ترافیک جدید را ندارند، ادامه داد: متاسفانه بیماران دیالیزی و پیوند کلیه از این اخبار نگران شده اند.

وی گفت: بیماران پیوند کلیه نیز در طول ماه می بایست به چند پزشک مختلف مراجعه کنند و تحت معاینات دوره ای و چکاب قرار بگیرند.