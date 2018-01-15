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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان:

شکارچیان متخلف در شهرستان ایرانشهر دستگیر شدند

شکارچیان متخلف در شهرستان ایرانشهر دستگیر شدند

زاهدان - مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر ۲ متخلف شکار و صید را شناسایی و دستگیر کرد.

نیره پورملائی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر ۲ متخلف شکار و صید را شناسایی و دستگیر کرد.

 مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان افزود: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر در گشت و کنترل های شبانه روزی خود در مناطق تحت مدیریت و طبیعت استان موفق شد یک تیم دو نفره متخلف شکار و صید را شناسایی و دستگیر کند.

وی خاطرنشان کرد: از دو نفر متخلف دستگیر شده توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر تعداد ۲ قبضه اسلحه شکاری نیز کشف شد.

پورملائی خاطر نشان کرد: متخلفین دستگیر شده به همراه مستندات مکشوفه به مقام قضایی شهرستان ایرانشهر جهت پیگیری موضوع تحویل شدند.

کد مطلب 4200213

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