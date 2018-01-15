شکارچیان متخلف در شهرستان ایرانشهر دستگیر شدند

نیره پورملائی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر ۲ متخلف شکار و صید را شناسایی و دستگیر کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان افزود: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر در گشت و کنترل های شبانه روزی خود در مناطق تحت مدیریت و طبیعت استان موفق شد یک تیم دو نفره متخلف شکار و صید را شناسایی و دستگیر کند.

وی خاطرنشان کرد: از دو نفر متخلف دستگیر شده توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر تعداد ۲ قبضه اسلحه شکاری نیز کشف شد.

پورملائی خاطر نشان کرد: متخلفین دستگیر شده به همراه مستندات مکشوفه به مقام قضایی شهرستان ایرانشهر جهت پیگیری موضوع تحویل شدند.