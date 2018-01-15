جشنواره «ویزور» با محوریت عکاسی اجتماعی برگزار می شود

دبیر جشنواره عکس «ویزور» در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: موضوع این جشنواره عکاسی مستند، خیابانی، آسیب های اجتماعی و... است.

امیررضا حمیدی در خصوص اهداف این جشنواره عنوان کرد: چه بخواهیم عکاسی را به عنوان رویکردی هنرمندانه در نظر بگیریم یا از آن در جهت ارائه یک مستند خبری و اجتماعی استفاده کنیم و یا حتی از آن به عنوان وسیله ای برای تفریح و سرگرمی بهره ببریم، ناگزیر پذیرش هر کدام از این رویکرد ها و بهره مندی ها شامل تعاریف، زمینه ها، اجرا و مشخصه های مربوط به خود هستند.

وی افزود: طی چند سال اخیر عکاسی اجتماعی، مستند و خیابانی به طور گسترده ای به عنوان یک شیوه و سبک در جهت بیان مفاهیم، تولید محتوا و تصویر و نحوه نگرش افراد به جامعه و اشخاص پذیرفته شده و مورد توجه و اقبال گسترده مردم و جامعه عکاسی واقع گردیده است و همچنین به لطف پیشرفت تکنولوژی این رویکرد نمود بیشتری پیدا کرده است.

دبیر جشنواره عکس «ویزور» با اشاره به این جمله «هنری کارتیه برسون» از بزرگترین و افراد صاحب سبک عکاسی اجتماعی و خیابانی که می گوید «میخواهم به این فکر کنم که عکاسی خیابانی چیزی بیش از پریدن از روی یک گودال آب است» افزود: هدف جشنواره عکاسی ویزور این است که چیزی مضاف بر بدست آمدن و ثبت شدن چندین عکس چه حرفه ای چه غیر حرفه ای، با هر کیفیتی و هر تکنیکی است؛ ما قصد داریم علاوه بر تکنیک داستانی که پشت هر عکس نهان شده را آشکار سازیم و بگذاریم این بار عکس و عکاسی به روشنگری و تقریر حقایق نهفته جامعه لب گشاید.

حمیدی ادامه داد: امیدواریم این جشنواره و اهداف جامعه محورش گامی هر چند کوچک اما موثر در جهت کمک به حل معضلات اجتماعی این مرز و بوم باشد و نمایانگر پیوند عمیق بین هنر، جامعه و مردم عزیزمان باشد.

وی آیین پایانی و اعلام نتایج جشنواره عکس «ویزور» را ۹ تا ۱۱ اسفند امسال اعلام کرد و افزود: جوایز نفرات برتر شامل ۱۰ میلیون ریال، لوح تقدیر، گواهی شرکت در جشنواره برای نفر اول، ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، لوح تقدیر، گواهی شرکت در جشنواره برای مقام دوم و ۵ میلیون ریال، لوح تقدیر، گواهی شرکت در جشنواره برای نفر سوم در نظر گرفته شده است. این در حالیست که آثار ۱۰ نفر برتر شایسته تقدیر شناخته می شوند و در قالب نمایشگاه عکس، به نمایش درمی آیند.

دبیر جشنواره عکس «ویزور» به معرفی داوران این رویداد رقابتی پرداخت و گفت: محمد رضا معین پور، عرفان سامان فر و اسحاق آقایی ترکیب هیئت داوران این جشنواره را تشکیل می دهند.

وی افزود: مهلت ارسال آثار تا: ۳۰ بهمن ماه، داوری آثار: ۱ تا ۸ اسفند، مراسم افتتاحیه ۹ اسفند، آغاز به کار کارگاه‌ها و تورها ۹ اسفند و مراسم اختتامیه ۱۱ اسفند است.

حمیدی پیرامون کانون فیلم و عکس دانشگاه شیراز گفت: این کانون با قدمتی در حدود ۵۰ سال قصد دارد تا با قدرتی بیش از پیش در راه ارتباط هنر سینما و عکاسی با هنرمندان عزیز گام بردارد.

وی افزود: در بخش عکس کانون فیلم و عکس قصد دارد تیم های عکاسی مختلفی از علاقه مندان تشکیل داده و برنامه های متنوع و گوناگونی را برای این عزیزان عرضه نماید، همچنین با برگزاری کارگاه ها و کلاس ها و دعوت از اساتید مجرب، به آموزش عکاسی برای هنرجویان نیز توجه خاصی دارد.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات عکاسی و برپایی نمایشگاه های عکس از آثار هنرمندان و همچنین جشنواره های گوناگون مانند جشنواره سالانه ویزور از دیگر برنامه های کانون فیلم و عکس دانشگاه شیراز در بخش عکس می باشد.

حمیدی بیان کرد: در بخش فیلم، علاوه بر برگزاری کلاس، کارگاه نشست ها و جلسات تخصصی در زمینه سینما،پخش هفتگی فیلم در کنار دعوت از اساتید و اشخاص مطرح و مجرب در زمینه سینما و بازیگری و فیلم نامه نویسی و ... را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: اهتمام ویژه به نشریه ۳۵ میلی متر(دو ماهنامه کانون فیلم و عکس) می باشد و مطالب آن در زمینه سینما و تلویزیون و عکاسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان و علاقه مندان عکاسی اجتماعی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در جشنواره یادشده به پایگاه اینترنتی http://www.visorfestival.ir مراجعه کنند.