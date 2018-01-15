به گزارش خبرنگار مهر، روزشمار برگزاری سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شروع شده و تنها سه روز به برگزاری مهمترین رویداد تئاتر ایران باقی است. علیرغم اینکه انتظار می رفت جدول اجراهای این دوره از جشنواره طبق وعده های داده شده خیلی زودتر از یک هفته مانده به آغاز تئاتر فجر سی و ششم آماده شود، این امر به دلیل انصراف برخی گروه های نمایشی میسر نشد و حتی در جدول نهایی شده هم تغییراتی جزیی ایجاد شد.

با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن اتفاقات در تئاتر ایران و بالطبع جشنواره تئاتر فجر، بسیاری از امور و برنامه ها در دقیقه ۹۰ مشخص و قطعی می شوند و گویا راهکاری اساسی برای رفع این معضل وجود ندارد و افراد اعم از هنرمندان، دبیر، مدیران و مسئولان تئاتر توانایی ایستادگی روی تصمیم های خود را ندارند و با جریان اتفاقات راه و مسیر خود را تعیین می کنند.

مثال این دیدگاه سخن دبیر سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر است که در آخرین نشست رسانه ای این دوره از جشنواره اعلام کرد فراخوان سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر تدوین شده ولی به دلیل مخالفت ها یا دلایلی از این دست، نسبت به انتشار آن اقدامی صورت نگرفته است.

یکی از بدیهیات دیگری که در رویدادی رقابتی آن هم در سطح بین المللی لحاظ می شود، انتخاب و معرفی هیأت داوران رویدادهای مدنظر آن هم در یک زمان متعارف است ولی سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که دارای بخش های رقابتی بین المللی و داخلی است به نقطه شروع برگزاری خود نزدیک می شود و هنوز خبری از اسامی هیأت داوران این بخش های رقابتی نیست.

باید دید در سه روز باقیمانده اسامی داوران بخش های رقابتی جشنواره اعلام می شود یا همزمان با شروع جشنواره از این اسامی رونمایی خواهد شد.