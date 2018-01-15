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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵

به یاد ۳۲ جان باخته نفتکش«سانچی»

پوریا خادم قطعه «در میان آتش» را منتشر می کند

پوریا خادم قطعه «در میان آتش» را منتشر می کند

پوریا خادم آهنگساز جوان موسیقی به یاد جان باختگان نفتکش سانچی قطعه «در میان آتش» را در دسترس مخاطبان قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا خادم آهنگساز جوان موسیقی به یاد جان باختگان نفتکش سانچی قطعه «در میان آتش» را به تهیه کنندگی «شرکت سما تصویر» با مدیریت علی فخرایی در دسترس مخاطبان قرار می دهد.

در توضیح قطعه «درمیان آتش» که میکس و مسترینگ آن توسط کاوه عابدین انجام گرفته، آمده است:

«در این اثر احساسات متعدد و متنوعی مانند اضطراب، جنگیدن برای زنده ماندن، آرامش درونی پیش از مرگ، بازی های آتش، کینه شعله و در آخر، پرواز و رهایی روح وجود دارد؛ که تداعی کننده جو حسی و فضای ذهنی جان باختگان این انفجار برای شنونده است. 

این قطعه ساختاری کاملا کلاسیک دارد و قطعه ای کاملا سولیستی و تکنیکال برای ساز ویولا است که در قالب نئوکلاسیک آهنگسازی شده است.»

کد مطلب 4200227
علیرضا سعیدی

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