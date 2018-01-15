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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴

مدارس و دانشگاه های اردبیل به دلیل بارش برف تعطیل شد

مدارس و دانشگاه های اردبیل به دلیل بارش برف تعطیل شد

اردبیل - مدارس سری بعد از ظهر شش شهر و برخی دانشگاه های استان اردبیل در روز دوشنبه ۲۵ دی ماه تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با تشدید برودت هوا به دلیل بارش برف، تردد شهروندان در معابر مختل شده و این در حالی است که بارش برف در برخی مناطق ادامه دارد.

بر اساس اطلاعیه آموزش و پرورش استان در روز دوشنبه در اردبیل و هیر تمامی مقاطع تحصیلی، در گرمی و مشگین شهر در مدارس شهری پیش دبستانی و ابتدایی و در مدارس روستایی تمامی مقاطع تحصیلی، در پارس آباد  جعفر آباد نیز پیش دبستانی و ابتدایی در نوبت بعد از ظهر به علت بارش برف و برودت هوا تعطیل اعلام شده است.

همچنین تمامی امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نیر تعطیل لغوشده و امتحانات در روز سه شنبه در همان ساعت برگزار می شود.

کد مطلب 4200253
محمد میرزایی ناطق

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