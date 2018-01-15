مدارس و دانشگاه های اردبیل به دلیل بارش برف تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تشدید برودت هوا به دلیل بارش برف، تردد شهروندان در معابر مختل شده و این در حالی است که بارش برف در برخی مناطق ادامه دارد.

بر اساس اطلاعیه آموزش و پرورش استان در روز دوشنبه در اردبیل و هیر تمامی مقاطع تحصیلی، در گرمی و مشگین شهر در مدارس شهری پیش دبستانی و ابتدایی و در مدارس روستایی تمامی مقاطع تحصیلی، در پارس آباد جعفر آباد نیز پیش دبستانی و ابتدایی در نوبت بعد از ظهر به علت بارش برف و برودت هوا تعطیل اعلام شده است.

همچنین تمامی امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نیر تعطیل لغوشده و امتحانات در روز سه شنبه در همان ساعت برگزار می شود.