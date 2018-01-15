عربستان هزینه مالی اغتشاشات اخیر را تامین کرده بود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فدا پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه نطنز اظهار داشت: در تحرکات اخیر در کشور، یکی از مهمترین دلایلی که باعث شد این اعتراضات به جایی نرسد و توطئه فتنه انگیزان و اغتشاشگران خنثی شود، هوشیاری و بصیرت مردم انقلابی ایران بود که به محض اینکه دریافتند دشمن پشت این ماجرا است صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند.

وی تصریح کرد: عربستان تأمین هزینه های مالی اغتشاشات اخیر در کشورمان را بر عهده داشت و سلطنت طلبان و منافقین هم بازیگران این اغتشاشات و درگیری ها در وسط میدان بودند.

جانشین فرمانده سپاه استان اصفهان تأکید کرد: اعتراض و مطالبه گری خواسته به حق و مشروع مردم کشور است، اما متأسفانه عده ای آشوبگر و اوباش از این فرصت سو استفاده کردند و با موج سواری در اعتراضات، امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره انداختند.

وی در ادامه یادآور شد: در مهر ماه سال جاری اتاق فکری در اقلیم کردستان عراق با همکاری منافقین و دولت های آمریکا، اسرائیل و برخی دیگر از دشمنان ایران اسلامی با هدف برنامه ریزی برای ایجاد اغتشاش و درگیری در ایران تشکیل و مقرر شد که از ۲۵ آذر ماه آشوب ها شروع شده و تحت عنوان اعتراضات مسالمت آمیز تا ۲۱ بهمن ادامه یابد.

فدا در پایان گفت: دشمن با همه برنامه ریزی هایی که برای اغتشاش در ایران کرده بود، از بصیرت مردم انقلابی غافل بود و همین باعث شد که مجددا شکست بخورد.