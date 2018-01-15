پیام مساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که از عصرروز امروز تا عصر روز چهارشنبه خلیج فارس به تناوب مواج و متلاطم میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: وزش باد و تلاطم دریا در روز سهشنبه از شدت بیشتری برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت به سبب وزش باد، ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست و دمای هوا نیز بطور نسبی کاهش می یابد.
مساعدی افزود: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان بوشهر صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و در برخی نقاط گرد و خاک پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: جهت باد غالبا شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۴ کیلومتر در ساعت از امروز بعد از ظهر با سرعت ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت گاهی بر روی دریا بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا نیز بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر از عصر امروز بتدریج ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر گاهی ۲۱۰ سانتیمتر خواهد بود..
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