صلاحیت علمی و اجتهادی رئیس جمهور در مجلس خبرگان بررسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی۵ واحد دانشگاه آزاد اسلامی تهران بزرگ طی نامه‌ای به آیت الله جنتی، خواستار بررسی صلاحیت علمی و اجتهادی حسن روحانی در مجلس خبرگان رهبری شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری

حضرت آیت الله جنتی

سلام علیکم

ضمن آرزوی توفیق، همانطور که مستحضرید، افاضات جناب حسن روحانی در باب نقد معصومین علیهما السلام ، تفسیر ناصواب مذاکره با آمریکا و توجیه آن با استناد غلط به وقایع صدر اسلام همچون نصیحت حضرت اباعبدالحسین علیه اسلام به عمر بن سعد در جریان قیام عاشورا، تشبیه قرارداد برجام به صلح امام حسن علیه اسلام با معاویه، اظهارات خلاف عقاید شیعه در خصوص اینکه مبنای ولایت امیرالمومنین علیه السلام بر اساس نظر مردم است و در نهایت شائبه تقلب علمی ایشان در رساله دکتری، ما را به این نتیجه رسانده است که رئیس جمهور محترم فاقد صلاحیت علمی و اجتهاد کافی در مسائل فقهی و دینی است.

لذا از آنجایی که شرط عضویت در مجلس خبرگان رهبری علمیت و اجتهاد اعضای آن است، خواهشمند است ضمن احضار جناب آقای روحانی، دستورات لازم را در خصوص بعمل آوردن آزمون کتبی و شفاهی از ایشان و یا آوردن دست خط از مراجع عظام تقلید که تایید کننده اجتهاد ایشان باشد مبذول فرمایید.

انتظار می رود در صورت اثبات فقدان صلاحیت علمی و اجتهادی جناب روحانی، عضویت ایشان در مجلس خبرگان رهبری ملغی اعلام گردد.