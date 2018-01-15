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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰

شهردار اردبیل:

دستفروشان اردبیل از بازار روز استقبال نمی‌کنند

دستفروشان اردبیل از بازار روز استقبال نمی‌کنند

اردبیل - شهردار اردبیل گفت: دستفروشان از بازار روز استقبال نمی‌کنند و با وجود آماده‌سازی مکان، حاضر به استقرار نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف اللهیان ظهر دوشنبه در جلسه کمیته پیشگیری از تخلفات شهری اردبیل تصریح کرد: هر چند برای تمامی دستفروشان جا برای استقرار نداریم اما سال گذشته ۳۰ باب بازار روز موقت آماده سازی شد که استقبال نکردند.

وی افزود: در سطح شهر اردبیل بیش از هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو نیسان و وانت شناسایی شده که مالک اقدام به دستفروشی می کند و در سال های اخیر با افزایش همراه بوده است.

شهردار اردبیل متذکر شد: با وجود اینکه امکان برخورد قهری از سوی شهرداری و نیروی انتظامی با دستفروشان وجود دارد اما تبعات اجتماعی آن به مراتب بیشتر است و حتی در ساماندهی نیز بازاریان از اینکه مرکز خرید و فروش جدید ایجاد شده و کسب و کار آن ها راکد می شود ابراز ناراحتی می کنند.

لطف اللهیان تاکید کرد: شهرداری آماده ساماندهی دستفروشان است و در ماه پایانی سال نیز حداقل دو مکان در سطح شهر اردبیل به منظور ساماندهی پیش بینی خواهد شد.

وی در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز نیز افزود: ساخت و ساز غیر مجاز زمانی قابل مهار است که طرح های تفضیلی و جامع شهری مورد اهتمام قرار گیرد.

شهردار اردبیل معتقد است با اعمال طرح های جامع و تفضیلی فرصت ساخت و ساز غیر مجاز از متخلفان اخذ می شود و شهرداری نمی تواند صرفا با ۱۰۰ نفر مامور اجراییات از کاربری ها مراقبت کند.

کد مطلب 4200295
محمد میرزایی ناطق

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