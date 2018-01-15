واکنش دمشق به تصمیم آمریکا برای تشکیل گروهک مسلح در شمال سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که دمشق تصمیم آمریکا برای تشکیل شبه نظامیان مسلح در شمال شرق سوریه را محکوم می کند.

وزارت خارجه سوریه اعلام کرده است که این اقدام نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است و نقض آشکار قوانین و معاهدات بین المللی هم به شمار می رود.

این منبع تأکید کرد که تصمیم دولت آمریکا در راستای سیاست های تخریبی این کشور در خاورمیانه صورت گرفته است و افزود: واشنگتن تلاش می کند با این اقدام ضمن افزایش دادن تنش ها در کشورهای منطقه، دولت ها را از هم گسسته و در برابر هر راهکاری که به پایان این بحران ها منجر شود، کارشکنی می کند.

خبرگزاری سوریه به نقل از این منبع گزارش داده است که آمریکا بار دیگر دشمنی دیرین خود به جهان عرب در راستای تحقق پروژه صهیونیستی و آمریکایی در منطقه را آشکار کرده است. دمشق از جامعه جهانی خواسته تا اقدامات لازم برای محکوم و متوقف کردن تحرکات اخیر آمریکا در شمال سوریه را اتخاذ کند و جلوی سیاست های خودسرانه آمریکا را که امنیت بین المللی را به خطر انداخته است، بگیرد.

وزارت خارجه سوریه همچنین هر فردی که به عضویت گروهک مسلح جدید آمریکا در شمال سوریه دربیاید را خائن به ملت و وطن توصیف کرده و اعلام کرد که با این افراد بر همین اساس برخورد خواهد شد.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه سوریه هم امروز در واکنش به این تصمیم آمریکا گفته بود که ایالات متحده در رسیدن به راهکاری برای پایان بحران سوریه هیچ کمکی نمیکند بلکه تلاش می کند به گروهی کمک کند که خواستار براندازی در این کشور هستند.