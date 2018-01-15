شانزدهمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن در قزوین برگزار می شود

اکبر اسکندری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شانزدهمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ١٠ اسفند ماه در استان قزوین برگزار خواهد شد.

وی افزود: این آزمون با همکاری معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، شانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت در استان قزوین برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین بیان کرد: زمان ثبت نام این آزمون از تاریخ ١٨ آذر ماه لغایت ٢٠ دی بود که این زمان تا٣٠ دی ماه تمدید شده است.

وی تصریح کرد: علاقه مندان می توانند از طریق پایگاه اینترنتی: www.quranedu.ir در ٤ بخش حفظ قرآن شامل: حفظ جزء٣٠، جزء اول، حفظ ٢ جزء(جزء٣٠ و١ یا جزء ١ و٢)، ٣ جزء، ٥ جزء، ١٠ جزء، ١٥جزء، ٢٠ جزء، ٢٥ جزء، حفظ کل، حفظ سوره ها منتخب (واقعه و ملک)، حفظ موضوعی١، حفظ موضوعی٢، حفظ موضوعی ٣، حفظ موضوعی ٤ در بخش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم شامل ترجمه و مفاهیم مقدماتی١، ترجمه و مفاهیم مقدماتی ٢، ترجمه و مفاهیم مقدماتی ٣، ترجمه و مفاهیم متوسطه، ترجمه و مفاهیم تکمیلی، تدبر در قرآن؛ در بخش معارف اهل بیت «علیهم السلام» شامل: مفاهیم نهج البلاغه ١، مفاهیم نهج البلاغه ٢، مفاهیم صحیفه سجادیه و در بخش انس با قرآن کریم در رشته درک معنا و تدبر در قرآن کریم ثبت نام کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین بیان کرد: شرکت در تمام رشته های آزمون برای داوطلبان زن و مرد بدون محدودیت سنی آزاد است وهر داوطلب می تواند در یکی از رشته های هر ٤ بخش شرکت کند.

اسکندری نژاد تصریح کرد: همچنین تمامی شرکت کنندگان درآزمون، برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به انضمام عکس که ممهور به مهر معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است می توانند از ۱۵ بهمن ماه ۹ اسفند ماه با مراجعه به سایت یادشده اقدام کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: برای تسهیل در آزمون حفظ دانش آموزان گرامی، آزمون تمامی رشته های حفظ به جز حفظ موضوعی برای دانش آموزان تا پایان مقطع ابتدایی در یک مرحله شفاهی از تاریخ ۱۲ اسفندماه لغایت ۱۷ اسفندماه برگزار خواهد شد که متعاقبا زمان و مکان دقیق آن بر روی کارت ورود به جلسه درج و در سایت آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.

وی بیان کرد: این گروه از دانش آموزان نیز باید تمامی مراحل ثبت نام را مانند سایر داوطلبان آزمون انجام دهند و پس از اعلام نتایج آزمون، به برگزیدگان آزمون اعم از قرآن آموزان، موسسات و مراکز قرآنی برتر جوایز نقدی اهداء خواهد شد.

اسکندری نژاد یادآورشد: همچنین به افرادی که موفق به کسب حد نصاب قبولی شوند گواهینامه پایان دوره و شرکت کنندگانی که امتیاز بالای ٩٥ را در تمامی رشته ها کسب کنند لوح تقدیر اعطا خواهد شد.