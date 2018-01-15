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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۶

تا پایان سال ۹۶ توسط سازمان نظام پزشکی؛

کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت سال ۲۰۱۸ ترجمه می شود

کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت سال ۲۰۱۸ ترجمه می شود

ترجمه‌ کتاب مرجع ارزش‌های نسبی خدمات سلامت (CPT) سال ۲۰۱۸ پس از سال‌ها تا پایان سال ۱۳۹۶ در سازمان نظام پزشکی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که آخرین ترجمه‌ موجود آن مربوط به کتاب سال ۲۰۰۳ است، تاکنون مرجع اصلی خدمات درمانی و سلامت گروه پزشکی بوده است. با توجه به پیشرفت علم پزشکی و اضافه شدن خدمات جدید و متنوع در حوزه‌های مختلف پزشکی و تغییرات غیر مجازی که در کتاب اعمال شده بود، لزوم ترجمه جدید و به روز را بدون دستکاری در ارزش‌ها ایجاب می‌نماید.

کتاب فوق که ترجمه آن تقریباً نهایی شده است. با حضور گروه‌های علمی دعوت شده از انجمن‌های علمی تخصصی مرتبط، ویراستاری علمی- عبارتی شده و مطابق اصطلاحات روز در جلسات پیاپی واژه گزینی خواهد شد. در این جلسات از هر انجمن حداقل دو نفر از افراد بورد تخصصی آن رشته، و مسلط به زبان انگلیسی حضور دارند.

در اولین جلسات ویرایش علمی- نمایندگان انجمن‌های تخصصی پزشکی که قبلاً توسط انجمن‌ها انتخاب شده بودند با نهایت علاقمندی و اشتیاق حضور یافته و کار ویرایش علمی و عبارتی را به بهترین وجه ارائه نمودند. سازمان نظام پزشکی از همکاران دانشمند و بزرگوار به خاطر این همکاری صمیمانه و گسترده قدردانی می‌نماید.

کد مطلب 4200332
حبیب احسنی پور

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