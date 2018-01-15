به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که آخرین ترجمه موجود آن مربوط به کتاب سال ۲۰۰۳ است، تاکنون مرجع اصلی خدمات درمانی و سلامت گروه پزشکی بوده است. با توجه به پیشرفت علم پزشکی و اضافه شدن خدمات جدید و متنوع در حوزههای مختلف پزشکی و تغییرات غیر مجازی که در کتاب اعمال شده بود، لزوم ترجمه جدید و به روز را بدون دستکاری در ارزشها ایجاب مینماید.
کتاب فوق که ترجمه آن تقریباً نهایی شده است. با حضور گروههای علمی دعوت شده از انجمنهای علمی تخصصی مرتبط، ویراستاری علمی- عبارتی شده و مطابق اصطلاحات روز در جلسات پیاپی واژه گزینی خواهد شد. در این جلسات از هر انجمن حداقل دو نفر از افراد بورد تخصصی آن رشته، و مسلط به زبان انگلیسی حضور دارند.
در اولین جلسات ویرایش علمی- نمایندگان انجمنهای تخصصی پزشکی که قبلاً توسط انجمنها انتخاب شده بودند با نهایت علاقمندی و اشتیاق حضور یافته و کار ویرایش علمی و عبارتی را به بهترین وجه ارائه نمودند. سازمان نظام پزشکی از همکاران دانشمند و بزرگوار به خاطر این همکاری صمیمانه و گسترده قدردانی مینماید.
نظر شما