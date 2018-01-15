مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر محمدرضا آهنچیان را به سمت مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی این وزارت منصوب کرد.

محمدرضا آهنجیان متولد ۱۳۴۳ در شهر مشهد و دانش آموخته دانشگاه اصفهان (کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)؛ دانشگاه تهران (کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی)؛ دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شفیلد انگلستان (فرصت تحقیقاتی ۹ ماهه، دکتری علوم تربیتی) است.

آهنچیان استاد تمام پایه ۲۸ دانشگاه فردوسی مشهد است که یک دوره فرصت مطالعاتی ۱۲ ماهه را در دانشگاه نیوساوت ولز سیدنی، استرالیا با محوریت توسعه حرفه ای و آموزش های الکترونیک و یک دوره فرصت مطالعاتی ۷ ماهه را در دانشگاه تورنتو، کانادا با محوریت آموزش های سازمانی پشت سر گذاشته است.

آهنچیان تاکنون راهنمایی و مشاوره بیش از ۹۰ رساله دکتری تخصصی و پایان نامه کارشناسی ارشد را بر عهده داشته است و بیش از ۷۰ مقاله علمی- پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی و ۱۵ کتاب تخصصی در حوزه مدیریت آموزشی منتشر کرده است.

وی همچنین افزون بر ۸۰ مقاله در کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی ارایه داده و دو طرح پژوهشی ملی و ۱۱ طرح تحقیق دانشگاهی را به انجام رسانده است.

دو دوره عضو هیئت مدیره انجمن آموزش عالی ایران و عضو هیئت تحریریه ۶ مجله علمی-پژوهشی است. آهنچیان فعالیت به عنوان مدیر گروه آموزشی، معاون پژوهش و فناوری و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، مدیریت دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه و دو دوره مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

آهنچیان در حوزه های مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و مدیریت آموزش عالی در کشور فردی شناخته شده و صاحب نظر به شمار می رود.