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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۱۰

مدیر کل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی منصوب شد

مدیر کل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی منصوب شد

با حکم معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر زهرا پارساپور را به عنوان مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی منصوب کرد.

دکتر زهرا پارساپور متولد سال ۱۳۴۴، فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران؛ دانشیار پایه ۱۷ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برگزیده یازدهمین دوره کتاب سال دانشجویی، بیستمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران و برنده سی‌امین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران است.

وی علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی و الزهرا (س)؛ راهنمایی و مشاوره بیش از ۲۵ رساله و پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد را عهده دار بوده است. چاپ نزدیک به ۲۰ مقاله علمی- پژوهشی در مجلات معتبر، شرکت در سمینارها و همایش های متعدد داخلی و بین المللی، تألیف آثاری چون نقد بوم گرا (ادبیات و محیط زیست)، ادبیات سبز، مقایسه زبان حماسی و غنایی، مقدمه و ویرایش ترجمه مجموعه مقالات «نقد بوم گرا»، از فعالیت‌های علمی ارزنده وی است.

در حوزه پژوهش نیز پارساپور طرح های پژوهشی چون «اصالت زن و طبیعت (اکوفمینیسم) در ادبیات فارسی»، «اخلاق محیط زیست در آثار ادبی» و «نقد بوم گرا» را انجام داده است.

رئیس پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، رئیس کمیسیون تخصصی علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی، دبیر هیئت اجرایی جذب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مدیر گروه تحقیقات بین‌رشته ای پژوهشکده ادبیات، رئیس بخش تحقیقات ادبی، رئیس کمیته علمی المپیاد ادبی و دبیر علمی همایش نقد ادبیات داستانی از تجارب ارزنده وی در امور اجرایی است.

کد مطلب 4200351
زهرا سیفی

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