به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیاناتی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی ۹ ماه سال جاری دو هزار و ۴۶۵ عملیات اطفا حریق و احتیاط حریق و امداد و نجات توسط آتش نشانان همدانی انجام شده است، گفت: از این تعداد یک هزار و ۲۵۲ مورد عملیات اطفا حریق بوده است.

وی اطفاء حریق پوشش گیاهی را ۲۷۲ مورد، اماکن مسکونی را ۱۷۸ مورد، وسایل نقلیه را ۱۶۸ مورد، باغات و فضای سبز را ۱۱۹ مورد و مراکز تجاری را ۹۰ مورد ذکر کرد و گفت: یک هزار و ۱۹۶ عملیات اطفا حریق داخل محدوده شهری و ۵۶ مورد نیز خارج از محدوده شهری همدان انجام شده است.

بیاناتی با بیان اینکه عامل بروز ۷۰۱ حادثه آتش سوزی عمدی و ۵۳۳ حادثه غیر عمدی بوده و علت وقوع ۱۸ حادثه در دست بررسی است، گفت: ۶۷ نفر در عملیات اطفا حریق نجات یافتند که شامل ۳۵ مرد و ۳۲ زن بودند.

وی از مصدومیت ۸۱ نفر در حوادث آتش سوزی همدان خبر داد و با بیان اینکه ۶۱ مرد و ۲۰ زن در این حوادث مصدوم شدند، گفت: طی انجام عملیات اطفا حریق ۶ نفر از آتش نشانان مصدوم شده و یک نفر از شهروندان نیز جان خود را از دست داده است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان به انجام یک هزار و ۶۶ عملیات امداد و نجات توسط آتش نشانان دراین مدت نیر اشاره کرد و گفت: نجات افراد محبوس شده در آسانسور با ۲۴۲ مورد، مهار حیوانات با ۱۸۲ مورد، نجات افراد محبوس شده در اماکن مختلف با ۱۸۷ مورد، نجات حیوانات با ۱۴۶ مورد، امداد و نجات در حوادث مربوط به وسایل نقلیه با ۹۷ مورد و رهاسازی اندام بدن از داخل اشیا و اجسام با ۶۲ مورد بیشترین تعداد عملیات این حوزه را در بر گرفته است.

محمد رضا بیاناتی اضافه کرد: در حوادث امداد و نجات نیز ۹۲ نفر شامل ۶۳ مرد و ۲۸ زن و یک آتش نشان مصدوم و ۱۳ نفر شامل ۱۰ مرد و ۳ زن فوت شده اند.