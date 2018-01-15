اگر چیزی به شهر اضافه نمی کنید حداقل بیش از این ویرانش نکنید

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- امیرشهاب رضویان*؛ آقای شهردار و آقایان شهردار مناطق و اعضای شورای شهر همدان یکی از وظایف شما حفاظت از بافت قدیمی محلات و فضای سبز شهر همدان است. اما هنوز نیامده و مستقر نشده، دست به تخریب زده اید؟ شهر همدان اداره ای دارد به نام میراث فرهنگی که در تلاش است ابنیه قدیمی و با ارزش شهر را حفظ کند. آیا از ایشان اجازه داشتید؟

چه کار کنیم که دست از سر باغ های این شهر و معدود ساختمانهای قدیمی اش بردارید، اگر ارزش معماری، میراث فرهنگی، طبیعت و زیست بوم این کهن شهر را متوجه نمی شوید، محترمانه استعفا بدهید که همگی دعاگویتان باشیم به جهت دست شستن شما از تخریب بیشتر همدان!

اگر بخواهیم به تخریب‌گران بگوییم که ساختمان‌های قدیمی بخشی از هویت ملی ما است به چه کسی باید مراجعه کنیم؟

اگر بخواهیم بگوییم که وظیفه‌ شما تبدیل این ساختمان‌ها به موزه، کتابخانه، فرهنگسرا، سرای محله و فضاهای عمومی دیگر است باید به کجا مراجعه کنیم؟

اگر بخواهیم بگوییم حفظ ساختمان‌هایی مانند مسافرخانه آبادان در خیابان شهدا یا شورین، خانه نراقی در خیابان عباس‌آباد و معدود ساختمان‌های قدیمی دیگر نیازمند حمایت شورای شهر و شهرداری است باید به چه سازمانی باید مراجعه کنیم؟

اگر بخواهیم بگوییم در این خانه ها پدر و مادرهای ما متولد شده اند و هر خانه ای پر است از خاطره همشهریانمان و «خانه پدری» به قول سینماگر بزرگمان ناصر تقوایی، خانه پدری است و خانه کلنگی نیست، باید به چه کسی باید مراجعه کنیم؟

اگر بخواهیم بگوییم در شهر کاشان و یزد، شهرداری ها بسیاری از خانه های قدیمی را با دلسوزی حفظ کرده اند، باید به کجا مراجعه کنیم؟

فرموده بودید: شهرداری نهایت تلاش خود را برای حفظ بافت این محله انجام داد اما برای حفظ جان مردم ناگزیر به تخریب بودیم و بر اساس بند ۱۴ ماده۵۵ قانون شهرداری‌ها به دلیل سست و احتمال ریزش داشتن این بناها و قابل بازسازی نبودن تخریب را انجام داده است؛ شهرداری منطقه یک متولی این نقطه از شهر است و به وظایف قانونی خود در این حوزه عمل کرده است تا بر اثر ریزش ناگهانی و غیرمنتظره بنا هیچ یک از شهروندان شهر آسیب نبینند.»

جسارتا عرض می کنم که به جای تخریب، می شد مقاوم سازی، بازسازی و مرمت انجام می دادید! بولدوزر گذاشتن پای ساختمانها را همه بلدند، بدک نمی شد اگر شما کمی ابتکار عمل به خرج می دادید! و این گونه که بند و ماده قانونی مطرح کرده اید، به سادگی می توانید بسیاری از خانه های دیگر را هم تخریب کنید و بفرمایید که ایمن نبود!

و البته یاد فرمایشات شورای شهر همدان در حدود ۲۰ سال پیش افتادم که وقتی به قطع حدود ٨٠٠ اصله درخت صنوبر قطور حدودا ٥٠ ساله در بلوار ورودی همدان حد فاصل فرودگاه تا پلیس راه قدیم، اعتراض کردم، جواب دادند که: برای حفظ جان مردم! این کار را کردیم، چون یک درخت روی یک خودرو افتاده بود. هزار ماشالله این شهر همیشه مدیران دلسوز داشته است!

البته ادامه داده اید که: «در طرح تفصیلی شهر همدان این نقطه از محله برای فضای سبز و پارکینگ از دوره‌های قبل تملک شده بود تمام سعی خود را به کار گرفتیم تا بنا حفظ شود و آسیبی به مردم محل نرسد که سرانجام ناگزیر به تخریب این ساختمان که از اساس غیرقابل بازسازی بودند شدیم.»

قربانت گردم! همین را بگویید که قرار است پارکینگ بسازیم، پیمانکار و دیگر ذی نفعان منتظرند، پس بولدوزر را گذاشتیم پای ساختمانها! به همین سادگی!

شهر برای مردم ساخته شده و الان دارید شهر را برای جای دادن خودروها نابود می کنید، در دایره اول شهر که بیشترین آثار تاریخی را دارد، اگر پارکینگ طبقاتی نخواهیم به چه کسی باید مراجعه کنیم؟

همچنین افزوده اید: «من از اهالی این محل هستم و به ارزش محله آگاهم به این دلیل هم برای بازسازی جداره محله به مانند قبل بر اساس نظر کارشناسان سازه و مهندسی شهر اقدام لازم را انجام خواهیم داد.»

من باب کنجکاوی می پرسم، می شود بفرمایید «به مانند قبل» در کدام محله و در چه زمانی بازسازی جداره انجام داده اید؟

و تاکید کرده اید: «اولویت نخست حفظ و تامین امنیت مردم در عبور از معابر شهری است و قانون هم این اجازه را به شهرداری داده است که اگر احتمال ریزش ساختمانی وجود دارد بر اساس ضوابط موجود رفع خطر را انجام دهد.»

خدا عمرتان دهد که اینقدر به فکر مردمید، پیش از شما نیز، مدیرانی که به فکر تامین امنیت مردم بودند، اجازه دادند محله تاریخی جولان ویران شود، باغ شش هکتاری بدیع الحکما تکه تکه و نابود شود، باغ میوه شهرداری تفکیک و تسطیح شده، هر تکه اش مثل گوشت قربانی نصیب یک اداره دولتی بشود، در ابتدای بلوار کولاب هتلی ساخته شود که هنوز اسکلتش بالا نرفته که چشممان به جمال یک هیولای زشت بتنی دیگر که منظره الوند کهن را آلوده خواهد ساخت روشن شود.

راستی اگر فکر سلامتی همشهریان هستید فکری هم به حال کسانی بکنید که رودخانه گنجنامه را به معبر فاضلاب هایشان مبدل کرده اند و البته صاحب ساز و کارهای جذب توریست هم هستند.

در پایان به منظور نشان دادن همراهی مدیران دلسوز، ارجاعتان می دهم به همیاری استاندار همدان برای حفظ زورخانه و حمایت رئیس دانشگاه علوم پزشکی در تاسیس موزه تاریخ پزشکی در عمارت بدیع الحکما که اتفاقا می دانیم برای تشکر از ایشان باید به کجا باید مراجعه کنیم؟

بزرگواران! اگر چیزی به شهر اضافه نمی کنید، حداقل بیش از این ویرانش نکنید، در همین حد هم که کاری نکنید ما را رهین محبت و بزرگواری خود کرده اید!

* کارگردان و فیلمنامه‌نویس