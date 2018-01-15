نامزدهای بخش علمی آموزشی جشنواره کتاب برتر کودک معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه نهمین جشنواره کتاب برتر کودکان و نوجوانان در آستانه برگزاری مراسم پایانی این دوره از جشنواره، اسامی نامزدهای این جشنواره در بخش کتاب های علمی و آموزشی را اعلام کرد.

بر اساس آراء هیئت داوران در بخش آثار خردسال کتابهای زیر به عنوان کاندیدای کتاب برتر این جشنواره معرفی شده است:

مجموعه شکوفه‌های دانایی نوشته غلامرضا حیدری ابهری از نشر موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

تولد جوجه‌ها نوشته غلامرضا حیدری ابهری از نشر جمال

با عددها دوست می‌شوی؟ نوشته لاله جعفری از نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

آ مثل آهو و ف مثل فیل نوشته علی خدایی از انشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مجموعه ۶ جلدی کودک باهوش من (آموزش مقدماتی نوشتن، ریاضی مقدماتی، شناخت مفاهیم مقدماتی، توانایی و استعدادهای کودک دو ساله، پرورش دقت، بازی‌های گفتاری)

کودک ۲ ساله نوشته داریوش صادقی از کتاب پرنده

مجموعه ۶ جلدی کودک باهوش من نوشته داریوش صادقی از نشر کتاب پرنده

در بخش کودک نیز هیات داوران به ترتیی آثار زیر را به عنوان کاندیدا معرفی کردند:

فهمیدم چی کار کنم نوشته معصومه یزدانی از نشر فنی ایران

کی اول برودنوشته مریم فیاضی از نشر فنی ایران

پیشی کوچولو! موشک مال توست نوشته معصومه یزدانی از نشر فنی ایران

خانه با برق، خانه بی برق نوشته سمیه سپهروند از نشر فنی ایران

برق و آقای بان بان نوشته سمیه سپهروند از نشر فنی ایران

سفر برق نوشته سمیه سپهروند از نشر فنی ایران

من و پنگوئنم نوشته کلر ژوبرت از نشر فنی ایران

پلنگ آویزان به چوب لباسی نوشته مسعود ملک یاری ار نشر فنی ایران

قایق شماره ۵ نوشته اعظم مهدوی از نشر فنی ایران

فرهنگ تصویری قرآن نوشته ناصر نادری از نشر پیدایش

دایره المعارف پیامبران نوشته افسانه موسوی گرمارودی از نشر محراب قلم

بابای بچه‌ها نوشته غلامرضا حیدری ابهری از نشر جمال

فکر، کودک فلسفه نوشته غلامرضا حیدری ابهری از نشر جمال

مجموعه ۶ جلدی دانستنی‌های جانوران ایران و جهان نوشته محمد کرام الدینی از نشر طلایی

در بخش نوجوان نیز هیات داوران کتاب‌های زیر را به عنوان کاندیدا انتخاب کرد:

سرگذشت پزشکی در ایران نوشته یاسر مالی، احسان رضایی از نشر افق

چراهای تاریخ ایران نوشته مسعود جوادیان و دیگر نویسندگان از نشر قدیانی

دایره المعارف شهر و زندگی نوشته مهدی ضرغامیان ار نشر محراب قلم

صد فرمانروا و سردار ایرانی نوشته حسن سالاری از نشر محراب قلم

راه او نوشته سعیده روح افزا از نشر کانون پرورش فکری کودکان

به سوی او نوشته سعیده روح افزاار نشر کانون پرورش فکری کودکان

مهربانی او نوشته سعیده روح افزا از نشرکانون پرورش فکری کودکان

بهشت او نوشته سعیده روح افزا از نشر کانون پرورش فکری کودکان

مدرسه‌ی فرشتگان نوشته عباس جهانگیریان از نشر کانون پرورش فکری کودکان

گوی و چوگان نوشته جمال الدین اکرمی از نشر کانون پرورش فکری کودکان

فرهنگ‌نامه دایناسورها نوشته عرفان خسروی از نشر طلایی

سه، دو، یک ... پرتاب نوشته سیروس برزو و ... از نشر طلایی

بیایید داستان بنویسیم، فوت و فن داستان نویسی نوشته مهدی میرکیایی ار نشر طلایی

بیایید شعر بگوییم، فوت و فن شاعری نوشته انسیه موسویان از نشر طلایی

توحید نوشته احمدرضا آذربایجانی (آذر)، احمد گلاب‌بخش از نشر سرویاسین

نهمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان که توسط انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان به طور دوسالانه برگزار می گردد در دی ماه سال جاری با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین شرکت پنتر برگزار خواهد شد.