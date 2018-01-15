معرفی برگزیدگان جشنواره تئاتر مهر/«گامی در بهشت» جوایز را درو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان که از ۱۴ تا ۲۴ دی ماه با حضور هنرمندان عرصه نمایش کشور به میزبانی کاشان برگزار شد برگزیدگان خود را شناخت و «گامی در دوزخ، گامی در بهشت» از استان قم بیشترین جوایز این جشنواره را از آن خود کرد.

این تئاتر در طول برگزاری جشنواره نیز با استقبال خوبی روبرو شده بود عناوین برتر بخش های بازیگری مرد، رتبه دوم بازیگری زن، نمایشنامه نویسی و کارگردانی سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان را به خود اختصاص داد.

در بخش نمایشنامه نویسی مصطفی کولیوند برای نگارش نمایشنامه «گامی در دوزخ، گامی در بهشت» از قم عنوان نخست جشنواره سیزدهم را از آن خود کرد، علی نبی پور برای نمایش «گمشده در هزار توی زمان» از جزیره دوم شد و شهاب مهربان پور برای نمایش «کاسکت» از تهران رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

در بخش بازیگری هیئت داوران جایزه ویژه خود را به دلیل بازی یکدست، هماهنگ و متناسب با شیوه اجرای نمایش به گروه بازیگران نمایش «کاسکت» داد.

در بخش بازیگری زن، الهام چنانی برای ایفای نقش در نمایش «گمشده در هزار توی زمان» به عنوان برترین بازیگر زن جشنواره سیزدهم معرفی شد، فرزانه خان محمدی برای نمایش «گامی در دوزخ ،گامی در بهشت» رتبه دوم را کسب کرد و زهره استادی برای نمایش «رام کردن مرد سرکش» از کاشان و «محبوبه یزدانی» برای نمایش «کافی شاپ» از تهران به شکل مشترک جایزه سوم را دریافت کردند.

معرفی برترین بازیگر مرد جشنواره برای نقش آفرینی در «گامی در دوزخ، گامی در بهشت»

در بخش بهترین بازیگری مرد علی فرحناک برای نقش آفرینی در اثر «گامی در دوزخ، گامی در بهشت» به عنوان بهترین بازیگر مرد سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان شناخته شد، مصطفی امیری و امیر شمس برای نمایش «مختلف خوانی» از تهران جایزه دوم مشترک بازیگری را دریافت کردند و مرتضی جهانی مقدم برای نمایش «رام کردن مرد سرکش» از کاشان و احسان یحیایی برای نمایش «آخرین نامه» از شاهرود به شکل مشترک سوم شدند.

در بخش کارگردانی مرتضی جلالی برای اثر «گامی در دوزخ، گامی در بهشت» به عنوان کارگردان برتر شناخته شد، شهاب مهربان پور برای کارگردان تئاتر «کاسکت» رتبه دوم را کسب کرد و «حسین اسدی» برای نمایش «گمشده در هزار توی زمان» سوم شد.

«مجلس شاه کشی» و کسب ۴ جایزه در جشنواره تئاتر مهر کاشان

در بخش طراحی پوستر و بروشور نیز محمدرضا صفی برای تئاتر «مجلس شاه کشی به روایت عکاس باشی» از نهاوند عنوان برتر را به خود اختصاص داد، در بخش «طراحی گریم» و «طراحی لباس» نیز به ترتیب «ندا خالقی» و «شیما ظهیری» برای نمایش «مجلس شاه کشی به روایت عکاس باشی» برگزیده شدند.

«دنده معکوس»، نور بالا جوایز طراحی نور و طراحی صحنه را از آن خود کرد

در بخش طراحی نور محمد آقاجانی از سبزوار را برای نمایش «دنده معکوس، نور بالا»، محمد دارینی در بخش طراحی صحنه برای نمایش دنده معکوس، نور بالا و وحید طاهری در بخش موسیقی برای آهنگ سازی نمایش «مجلس شاه کشی به روایت عکاس باشی» رتبه های برتر جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است به نفرات برتر هر بخش تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی و به نفرات دوم و سوم نیز لوح تقدیر و هدیه نقدی اهداء شد.