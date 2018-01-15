تهیه کنندگان نان سنتی در شهرستان طارم ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فرمانداری شهرستان طارم؛ علی باقری در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان طارم که به منظور هم اندیشی و همفکری درباره مسائل و مشکلات آرد و نان تشکیل شد، اظهار داشت: اقتصاد وابسته به کشاورزی شهرستان طارم مستلزم صرف انرژی بیشتری در فصول کاری کشاورزی است بنابراین طارم به تخصیص آرد فوق العاده بیشتری در این زمان نیازمند است.

فرماندار طارم با اشاره به فعالیت خانه پزان نان سنتی در شهرستان گفت: مردم طارم علاقه زیادی برای مصرف نان سنتی دارند ولی به دلیل اینکه سلامت شهروندان در اولویت قرار دارد، بایستی بر فعالیت این افراد نظارت شود و افرادی که در این حوزه مشغولند، بایستی مجوز فعالیت داشته باشند.

باقری افزود: در فصول کار کشاورزی اگر نان از استان به شهرستان وارد نشود طارم با کمبود نان مواجه می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم انجام نظارت‌های دقیق و اجرایی در حوزه نان گفت: بایستی فعالیت‌ها این حوزه به گونه‌ای مدیریت شود که مشکلی برای شهروندان به وجود نیاید.

باقری درخصوص صدور مجوز نانوایی در شهرستان گفت: محدودیت خاصی در صدور مجوز در این حوزه وجود ندارد و متقاضیان در صورتی که کلیه ضوابط قانونی را رعایت کنند مجوز دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات جهت ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان گفت: واحدهای نانوایی می‌توانند از این محل برای بهسازی و نوسازی نانوایی‌های خود استفاده کنند.