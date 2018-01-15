۳ حفار غیر مجاز در گرمسار دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتظامی استان سمنان، ابوذر قربانی از دستگیری حفاران غیر مجاز در محور گرمسار-ایوان کی خبر داد و بیان کرد: صبح امروز سه نفر از حفاران غیرمجاز در حین حفاری در گرمسار دستگیر و پس از تکمیل مدارک به دستگاه قضا ارجاع داده شدند.

وی افزود: دو نفر از این افراد بومی و یک نفر ابتاع خارجی بودند که با عملیات به موقع پلیسی در چنگ قانون گرفتار شدند.

فرمانده انتظامی گرمسار با بیان اینکه عملیات حفاری این سه متخلف ناکام باقی‌مانده و این افراد چیزی از محل کشف نکردند، تصریح کرد: مردم می توانند در صورت رفتار مشابه مراتب را به پلیس و یا یگان حفاظت میراث فرهنگی اطلاع دهند.