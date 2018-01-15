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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۷

فرمانده انتظامی گرمسار:

۳ حفار غیر مجاز در گرمسار دستگیر شدند

۳ حفار غیر مجاز در گرمسار دستگیر شدند

گرمسار - فرمانده انتظامی گرمسار از دستگیری سه حفار غیر قانونی در این شهرستان خبر داد و گفت: این افراد در محل آب‌انبار مخروبه‌ای در محور گرمسار-ایوان کی مشغول جستجو بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتظامی استان سمنان، ابوذر قربانی از دستگیری حفاران غیر مجاز در محور گرمسار-ایوان کی خبر داد و بیان کرد: صبح امروز سه نفر از حفاران غیرمجاز در حین حفاری در گرمسار دستگیر و پس از تکمیل مدارک به دستگاه قضا ارجاع داده شدند.

وی افزود: دو نفر از این افراد بومی و یک نفر ابتاع خارجی بودند که با عملیات به موقع پلیسی در چنگ قانون گرفتار شدند.

فرمانده انتظامی گرمسار با بیان اینکه عملیات حفاری این سه متخلف ناکام باقی‌مانده و این افراد چیزی از محل کشف نکردند، تصریح کرد: مردم می توانند در صورت رفتار مشابه مراتب را به پلیس و یا یگان حفاظت میراث فرهنگی اطلاع دهند.

کد مطلب 4200529

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