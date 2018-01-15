پایان عملیات اطفای حریق ساختمان مسکونی/ حادثه تلفات جانی نداشت

خسرو سراوانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک ساختمان مسکونی ۶ طبقه واقع در خیابان «بزرگمهر» زاهدان پیش از ظهر امروز دچار حریق شد که خوشبختانه با حضور به موقع ماموران سازمان آتش نشانی با وجود مشکلاتی از قبیل ارتفاع ساختمان و وزش باد بالاخره آتش خاموش شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان افزود: پس از تماس با سامانه ۱۲۵ بلافاصله از نزدیکترین ایستگاه ها خودروی های اطفاء حریق و امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: خوشبختانه با توجه به حضور سریع و به موقع ماموران سازمان آتش نشانی زاهدان و انجام اقدامات پیشگیرانه از سرایت آتش به ساختمان های مجاور جلوگیری شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی زاهدان با اشاره به اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات انسانی در پی نداشت، خاطر نشان کرد: یک خودروی سواری پراید که مجاور ساختمان پارک بود به طور کامل دچار حریق شد.