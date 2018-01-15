خانه های هلال نقش مهمی برای امدادرسانی در روستاها دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان بعدازظهر دوشنبه در نشست تخصصی امداد و نجات مازندران برنامهریزی جامع را در خصوص نحوه عملکرد در مدیریت بحران خواستار شد و گفت: خدمترسانی به مردم غیور کرمانشاه از سوی مردم نوعدوست مازندران همواره در اذهان خواهد ماند.
معاون عمرانی استانداری مازندران به عملکرد تیمهای امدادی هلالاحمر مازندران و گزارش عملیات امدادی آنان اشاره کرد و افزود: تیمهای اعزامی با بررسی دقیق شرایط و توجه به نقاط ضعف خدمترسانی و نحوه مدیریت بحران در موارد مشابه آگاهی لازم را کسب کردند.
وی بابیان اینکه باید این تجربیات را برای آمادگی هر چه بیشتر استان در برابر مخاطرات اینچنین به کار گرفت، ادامه داد: برنامهریزیها باید بهگونهای باشد که نقاط ضعف به نقاط قوت در زمان بحران بدل شود.
نبیان با تأکید بر اینکه مسئولیت و فرماندهی در زمان بحران بر عهده بالاترین مقام دولتی در منطقه است، گفت: مسئولیت مدیریت بحران در شهرستانها را فرمانداران و استان را نیز معاون عمرانی استاندار بر عهده خواهد داشت.
معاون عمرانی استانداری مازندران جمعآوری اطلاعات صحیح از مناطق جمعیتی و ساکنان مناطق را حائز اهمیت دانست و یادآور شد: خانههای هلال در زمان بحران نقش مهمی را در مناطق روستایی ایفا خواهند کرد.
وی تأکید کرد: وجود نقشه همراه با آخرین اطلاعات راههای دسترسی و مناطق حساس بافتهای روستایی طبق آخرین طرح مصوب در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میتواند برای امدادرسانی در مواقع بروز بحران حائز اهمیت باشد.
نبیان در خاتمه خاطرنشان کرد: تمامی دستگاهها و نهادهای دولتی باید آمادگی لازم را برای ایجاد ارتباط مؤثر در زمان وقوع بحران و کمکرسانی و ارائه خدمات مناسب داشته باشند.
نظر شما