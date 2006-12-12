بالون خانوادگی به بازار عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت هواپیماسازی Skyacht با صرف مدت زمان 4 ساله اولین بالون شخصی با نام Airship Alberto را طراحی کرد.

این بالون به جای استفاده از هلیوم از هوای داغ به هنگام بلند شدن استفاده می کند و موتورهای الکتریکی تعبیه شده در آن برای تامین نیروی محرکه لازم بسیار ساکت عمل می کنند.

این بالون از قابلیت پرواز در نزدیکی زمین برخوردار است و می توان حرکت آن را در اطراف اهداف مورد نظر کنترل و هدایت کرد. از دیگر قابلیت های آن امکان عکاسی و تصویربرداری هوایی است.

پیش بینی می شود این بالون ظرف دو سال آینده به قیمت 200 هزار دلار به فروش برسد که این مبلغ در مقایسه با بالون های هلیومی کوچک به مبلغ 2 میلیون دلار و هواپیماهای بزرگ هلیومی به مبلغ 12 میلیون دلار رقم اندکی است. باد بالون را می توان در زمان استفاده نکردن خالی و آن را تا کرد.

Airship Alberto آرام، پایین و نرم حرکت می کند. از اینرو می توان از آن به عنوان حامل دستگاه اندازه گیری ثقل سنجی هوایی با حساسیت بالا استفاده کرد.

از کاربردهای دیگر این بالون می توان تحقیق روی پوشش های گیاهی مناطق جنگلی و بررسی تالاب ها و زمین های مرطوب نام برد.

اگرچه در حال حاضر بالون هایی که با هوای داغ کار می کنند وجود دارند، اما محدودیت هایی در توانمندی های این وسایل وجود دارد. از جمله این محدودیت ها می توان به برخورداری از کیسه های گاز ساخته شده از پارچه اشاره کرد که ساختار سفت و سخت ندارند. عدم برخورداری از سختی ساختار باعث پایین آمدن سرعت و کاهش ویژگی هدایت بالون می شود. اما Airship Alberto از یک پوشش سخت و تا شو شبیه به چتر برخوردار است که باعث می شود کیسه های گاز بدون نیاز به تنظیم فشار داخلی شکل خود را حفظ کنند.