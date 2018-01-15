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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۰۹

در گفتگو با مهر مطرح شد:

تحویل زمین به خیران برای احداث ۸ مرکز جامع سلامت درنقاط زلزله زده

تحویل زمین به خیران برای احداث ۸ مرکز جامع سلامت درنقاط زلزله زده

کرمانشاه- نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در مناطق زلزله زده گفت: ۸ مرکز جامع سلامت در مناطق زلزله زده نیاز به احداث مجدد دارند که خیرین زمین را برای احداث مجدد این مراکز تحویل گرفتند.

طیب قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر زمین ۲۳ خانه بهداشت به منظور بازسازی تحویل خیرین شده و ۲۲ خانه بهداشت هم به منظور انجام کارهای اجرایی تعیین تکلیف شدند و به طور کلی خانه های بهداشتی که نیاز به تعمیر و بازسازی و یا نیاز به ساخت مجدد داشتند توسط خیرین انجام می شود و مابقی نیز توسط وزاررت بهداشت انجام خواهد شد.

 قدیمی بیان کرد: ۸ مرکز جامع سلامت در مناطق زلزله زده نیاز به احداث مجدد دارند که در این زمینه نیز خیرین زمین را برای احداث مجدد این مراکز تحویل گرفتند و برای مراکز جامع سلامت دیگر هم که نیاز به تعمیر و احداث دارند با همت خیرین و منابع جمع آوری شده توسط کمپین هنرمندان و قهرمانان ورزشی اقدام می شود و مابقی هم توسط وزارت بهداشت انجام خواهد شد.

وی افزود: همچنین، مراکز جامع کلینیک دندانپزشکی که از قبل از وقوع زلزله وجود نداشت نیز راه اندازی و یک مرکز در ثلاث باباجانی و یک مرکز هم در سر پل ذهاب احداث خواهد شد.

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در مناطق زلزله زده گفت: در سرپل ذهاب بیمارستانی که دارای دو فاز بود، فاز اول بیمارستان با ۵۰ تخت آسیب دیده که عملیات مقاوم سازی و اجرایی آن در حال انجام است و تحویل پیمانکار مورد نظر است و در کنار فاز اول بیمارستان، فاز دوم که قسمتی از آن بنا شده بود و در این حادثه آسیب دیده بود برای بازسازی و ساخت مجدد نیاز به تخریب دارد و در حال حاضر مجوز تخریب آن به منظور احداث مجدد گرفته شده و خیر آن هم مشخص شده است.

وی افزود: در اسلام آبادغرب، بیمارستانی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده بود و بسیار آسیب دیده بود توسط پیمانکار مربوطه بازسازی خواهد شد و بیمارستان جدید دیگری که زمین آن توسط اوقاف در اختیار دانشگاه قرار داده شد توسط خیرین ساخته می شود.

کد مطلب 4200612

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