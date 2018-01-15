تحویل زمین به خیران برای احداث ۸ مرکز جامع سلامت درنقاط زلزله زده

طیب قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر زمین ۲۳ خانه بهداشت به منظور بازسازی تحویل خیرین شده و ۲۲ خانه بهداشت هم به منظور انجام کارهای اجرایی تعیین تکلیف شدند و به طور کلی خانه های بهداشتی که نیاز به تعمیر و بازسازی و یا نیاز به ساخت مجدد داشتند توسط خیرین انجام می شود و مابقی نیز توسط وزاررت بهداشت انجام خواهد شد.

قدیمی بیان کرد: ۸ مرکز جامع سلامت در مناطق زلزله زده نیاز به احداث مجدد دارند که در این زمینه نیز خیرین زمین را برای احداث مجدد این مراکز تحویل گرفتند و برای مراکز جامع سلامت دیگر هم که نیاز به تعمیر و احداث دارند با همت خیرین و منابع جمع آوری شده توسط کمپین هنرمندان و قهرمانان ورزشی اقدام می شود و مابقی هم توسط وزارت بهداشت انجام خواهد شد.

وی افزود: همچنین، مراکز جامع کلینیک دندانپزشکی که از قبل از وقوع زلزله وجود نداشت نیز راه اندازی و یک مرکز در ثلاث باباجانی و یک مرکز هم در سر پل ذهاب احداث خواهد شد.

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در مناطق زلزله زده گفت: در سرپل ذهاب بیمارستانی که دارای دو فاز بود، فاز اول بیمارستان با ۵۰ تخت آسیب دیده که عملیات مقاوم سازی و اجرایی آن در حال انجام است و تحویل پیمانکار مورد نظر است و در کنار فاز اول بیمارستان، فاز دوم که قسمتی از آن بنا شده بود و در این حادثه آسیب دیده بود برای بازسازی و ساخت مجدد نیاز به تخریب دارد و در حال حاضر مجوز تخریب آن به منظور احداث مجدد گرفته شده و خیر آن هم مشخص شده است.

وی افزود: در اسلام آبادغرب، بیمارستانی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده بود و بسیار آسیب دیده بود توسط پیمانکار مربوطه بازسازی خواهد شد و بیمارستان جدید دیگری که زمین آن توسط اوقاف در اختیار دانشگاه قرار داده شد توسط خیرین ساخته می شود.