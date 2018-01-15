طرح جامع طبیعت گردی در قله دماوند تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان عصر دوشنبه در جلسه کارگروه مدیریت و حفاظت از قله دماوند بر ضرورت مدیریت جامع و تعامل همه دستگاه های مسئول در این راستا تاکید کرد و یاد آور شد: در گام نخست؛ باید چشم انداز و استراتژی مدیریت جامع قله دماوند تعریف شود.

نبیان با بیان این که همه دستگاه های متولی مکلف به اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی کارگروه هستند، افزود: ساخت و سازهای غیر مجاز در این منطقه باید متوقف شود و همه دستگاه ها در حوزه کاری خود باید پاسخگو باشند.

وی بر ضرورت آموزش گردشگران و طبیعت گردان غیر حرفه ای بمنظور جلوگیری از بروز آسیب های احتمالی برای آنان تاکید نمود و گفت: در خصوص جمع آوری صحیح زباله نیز آموزش های لازم ارایه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، با اشاره به این که در مدیریت و حفاظت از قله دماوند از مشارکت جوامع محلی باید بیش از پیش بهره گیری شود، تصریح نمود: طبیعت اکولوژیکی و چرخه طبیعت روستایی باید صیانت شود.

نبیان بر مسدودن نمودن مسیرهای اضافی ایجاد شده در منطقه تاکید و عنوان کرد: در تجدید نظر طرح های هادی منطقه جهت ممانعت از ساخت و سازهای غیر مجاز دقت عمل صورت گیرد.

معاون استاندار با اشاره به این که اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، طرح جامع طبیعت گردی منطقه را تهیه کند، خاطر نشان ساخت: حضور در ارتفاع بالای ۱۷۰۰ متر منوط به اجازه گردشگری و برگزاری هرگونه مانور در ارتفاع بالای ۲۰۰۰ متر ممنوع است.