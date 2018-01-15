میانگین طول ازدواج های منجر به طلاق در جویبار ۵ سال است

به گزارش خبرنگار مهر، اسرافیل یزدانی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه کاهش طلاق شهرستان جویبار با اشاره به اینکه زندگی های مشترک با طول عمر کمتر از ۵ سال بیشترین آمار رادر بحث طلاق دارند ، گفت : این امر ناشی از آشنا نبودن جوانان با معیارهای صحیح ازدواج است.

وی به برنامه های آگاه سازی این اداره دربین جوانان ونوجوانان اشاره کرد و افزود: کارگروههای آگاه سازی ، اطلاع رسانی و آموزشی متعددی دردانشگاه آزاد جویبار ، شهرداری و آموزش و پرورش در راستای پیشگیری از طلاق برگزار شد.

یزدانی با اعلام اینکه کارگاههای آموزشی پیش از ازدواج آن هم به صورت برنامه ریزی شده ودقیق نقش بسیار مهمی در کاهش طلاق دارد ، اظهار کرد: زندگی های مشترک‌با طول عمر کمتر از ۵ سال بیشترین آمار رادر بحث طلاق دارند که ناشی از آشنا نبودن جوانان‌با معیارهای صحیح ازدواج است.

فرماندار جویبار آمار طلاق در ۹ ماهه نخست امسال را ۹۷ مورد بیان کردو گفت : این آمار در سال گذشته از ۹.۴ درصد به ۶.۴ درصد در سالجاری رسید.

رجبعلی وهابی طرح محله محور ، اورژانس اجتماعی ودادگستری را در کاهش پدیده طلاق مهم ارزیابی کرد وافزود: فرزندان طلاق با مشکلات متعددعاطفی ، روانی ، اجتماعی و فرهنگی روبرو خواهند بود.وهابی بیان کرد: امیدوارم همکاری نهادها در بحث پیشگیری از طلاق موثر باشد.