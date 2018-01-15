سهم خمین از اعتبارات اشتغالزایی سال جاری ۲۳۸میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، نگین براتی روز دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال خمین اظهار کرد: اعتباری که برای اشتغال شهرستان خمین ابلاغ شده بر اساس میزان جمعیت بیکار و نرخ بیکاری و جمعیت روستایی است.

معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی بیان کرد: از محل اعتبار صندوق توسعه ملی مصوبه مجلس و هیات وزیران در حمایت از اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری سهم استان مرکزی ۱۰۲ میلیارد تومان و شهرستان خمین با توجه به میزان جمعیت روستایی ۹۵ میلیارد ریال است.

براتی بیان کرد: مناطق هدف اجرای طرح اشتغال از محل صندوق توسعه ملی، مناطق روستایی و عشایری با اولویت مناطق مرزی، نواحی صنعتی و شهرهای زیر ده هزار نفر است.

وی ادامه داد: طبق دستور العمل ابلاغ شده برای اجرای این طرح سندهایی که متقاضیان برای دریافت تسهیلات می توانند تامین کنند سند منازل مسکونی روستایی، سند زمین های کشاورزی، واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها، سند مالکیت اجرای طرح و ماشین آلات طرح است که می توانند به بانک ارایه دهند.

معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی بیان کرد: طرح هایی که متقاضیان معرفی می کنند بایستی در رسته های اولویت دار باشند تا تسهیلات توسعه اشتغال روستایی و عشایری از محل صندوق توسعه ملی را بتوانند دریافت کنند؛ رسته ها به تفکیک بخش کشاورزی، صنعت و خدمات مشخص شده است.

براتی خاطر نشان کرد: این تسهیلات با نرخ شش درصد به متقاضیان پرداخت می شود که در مناطق مرزی چهار درصد و برای توسعه سرمایه در گردش ۱۰ درصد مشخص شده است.

وی اظهار کرد: بیشترین میزان پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی تعلق دارد که ۴۵ درصد از این میزان را دربر می گیرد و بخش صنعت، گردشگری، سرمایه در گردش هر کدام ۱۰ درصد و فعالیت خدماتی ۱۵ درصد را شامل می شود.

معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه شهرستان خمین پتانسیل مطلوبی برای ایجاد مشاغل خانگی دارد گفت: میزان تسهیلات برای مشاغل خانگی و خود اشتغالی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده و همچنین به بنگاه های دارای دو تا ۵۰ نفر کارگر تا سقف یک میلیارد ریال و بنگاه های دارای بیش از ۵۰ نفر کارگر ۲۵ تا ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات تعلق می گیرد.

براتی خاطر نشان کرد: طبق آیین نامه ابلاغ شده، متقاضیان تنها برای یک طرح امکان استفاده از تسهیلات را دارند که طبق تبصره با نظر کارگروه و طی بررسی طرح قابل تغییر است.