به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با اعضای بنیاد بین المللی غدیر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: واقعه غدیر برای همه ما نمادی از ضرورت وجود ولایت و ولایتمداری به عنوان یک اصل مهم در جامعه اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: امروز همه ما وظیفه داریم که از پیام های ارزشمند غدیر در جامعه بهره بگیریم چراکه به این ترتیب خواهیم توانست به انسجام و یکپارچگی دست یابیم.

دری نجف آبادی بیان کرد: پیام واقعه غدیر نیز تاکید بر همین مهم است که باید وحدت بین مسلمانان زیر سایه ولایت فقیه روز به روز افزایش یابد.

امام جمعه اراک خاطرنشان ساخت: همانطور که در فلسفه سیاسی دین مبین اسلام هم مورد تاکید قرار گرفته، دین از سیاست جدا نیست و حکومت دینی و ولایت فقیه در حقیقت عصاره و خلاصه پیام واقعه غدیر است.

وی تصریح کرد: تبیین تکفر ولایت مدارانه از مهمترین نیازهای جامعه اسلامی امروز است که به ویژه علما و روحانیون باید نسبت به آن توجه جدی داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: غدیر و عاشورا در تاریخ اسلام دو رخداد بسیار مهمی هستند که امروز نیز در جامعه اسلامی تاثیرگذارند و باید نسبت به پیام های ارزشمند این دو واقعه معرفت و شناخت پیدا کنیم.

دری نجف آبادی اضافه کرد: در این رابطه نهادهای مرتبط نقش مهمی می توانند ایفا کنند، به طور مثال بنیاد غدیر می تواند به خوبی به ترویج و تبیین پیام مهم و ارزشمند این رخداد بزرگ بپردازد.