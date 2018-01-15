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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۱۶

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:

ترویج ولایتمداری از اصلی‌ترین تکالیف علما و روحانیون است

ترویج ولایتمداری از اصلی‌ترین تکالیف علما و روحانیون است

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: ترویج ولایت پذیری و ولایتمداری در جامعه از مهمترین تکالیف علما و روحانیون است که باید آن را مورد توجه قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با اعضای بنیاد بین المللی غدیر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: واقعه غدیر برای همه ما نمادی از ضرورت وجود ولایت و ولایتمداری به عنوان یک اصل مهم در جامعه اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: امروز همه ما وظیفه داریم که از پیام های ارزشمند غدیر در جامعه بهره بگیریم چراکه به این ترتیب خواهیم توانست به انسجام و یکپارچگی دست یابیم.

دری نجف آبادی بیان کرد: پیام واقعه غدیر نیز تاکید بر همین مهم است که باید وحدت بین مسلمانان زیر سایه ولایت فقیه روز به روز افزایش یابد.

امام جمعه اراک خاطرنشان ساخت: همانطور که در فلسفه سیاسی دین مبین اسلام هم مورد تاکید قرار گرفته، دین از سیاست جدا نیست و حکومت دینی و ولایت فقیه در حقیقت عصاره و خلاصه پیام واقعه غدیر است.

وی تصریح کرد: تبیین تکفر ولایت مدارانه از مهمترین نیازهای جامعه اسلامی امروز است که به ویژه علما و روحانیون باید نسبت به آن توجه جدی داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: غدیر و عاشورا در تاریخ اسلام دو رخداد بسیار مهمی هستند که امروز نیز در جامعه اسلامی تاثیرگذارند و باید نسبت به پیام های ارزشمند این دو واقعه معرفت و شناخت پیدا کنیم.

دری نجف آبادی اضافه کرد: در این رابطه نهادهای مرتبط نقش مهمی می توانند ایفا کنند، به طور مثال بنیاد غدیر می تواند به خوبی به ترویج و تبیین پیام مهم و ارزشمند این رخداد بزرگ بپردازد.

کد مطلب 4200658

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