پایگاه اینجرلیک باید به روی آمریکا بسته شود

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آیدینلیک، دوغو پرینچک، رئیس حزب وطن ترکیه امروز طی یک نشست مطبوعاتی عملیات عفرین را مورد بررسی قرار داد.

وی طی سخنانی گفت: در حال ورود به حساس‌ترین مرحله جنگ ترکیه-آمریکا هستیم. پیش از این جنگ میان این دو برای خنثی کردن توطئه‌های آمریکا بود، اما از این پس با آغاز عملیات عفرین با روندی رو به رو خواهیم شد که ترکیه و آمریکا را در دو جبهه کاملا مقابل یکدیگر قرار می‌دهد.

رهبر حزب وطن ترکیه، تصریح کرد: آمریکا، تشکیل یک ارتش ۳۰ هزار نفره با استفاده از عناصر «ی.پ.گ» را در مرز ترکیه و عراق اعلام کرده است. همچنین در شمال سوریه پایگاه‌ها و جنگده‌های ایالات متحده قرار دارد. نیروی مستقر در پایگاه اینجرلیک نیز برای ترکیه یک تهدید هستند.

وی با دفاع از عملیات قریب الوقوع عفرین، ادامه داد: در این شرایط با سخن و اظهارات به آمریکا پاسخ دادن نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. پایگاه اینجرلیک باید در اولین فرصت به روی این کشور که ارتشی ۳۰ هزار نفره را در مقابل ما تشکیل داده بسته شود.

رهبر حزب وطن با اشاره به عملیات برقراری امنیت در کرکوک عراق، افزود: به یاد داشته باشید که نقشه‌های آمریکا حتی بدون شلیک یک گلوله در کرکوک نقش برآب شد. زیرا عراق، ایران، ترکیه و سوریه در کنار یکدیگر حرکت کردند.

پرینچک در بخشی از سخنانش نیز با بیان اینکه عملیات عفرین باید با کمترین تلفات جانی انجام شود، گفت: مؤثرترین سیاست برای موفقیت در این عملیات همکاری ترکیه با سوریه است. زیرا این به معنای تحکیم همکاری‌ها با ایران، روسیه و عراق خواهد بود. همچنین موجب خواهد شد که آلمان و فرانسه مواضع مثبت‌تری را اتخاذ کنند. از طرفی دیگر با این اقدام می‌توان اعتماد کشورهایی که با گسترش امپریالیسم آمریکای مقابله می‌کنند را به دست آورد.