به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر دوشنبه در نشست توسعه مشاغل خانگی با اشاره به اینکه مشاغل خانگی در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد، اظهار داشت: هم اکنون تمهیدات ویژه ای برای توسعه مشاغل خانگی در این استان در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: هم اکنون در این استان ظرفیت های و پتانسیل های بسیاری برای توسعه مشاغل خانگی وجود دارد که باید از این ظرفیت ها برای ایجاد شغل استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه توسعه مشاغل خانگی در بخش های صنایع دستی، تولیدی، صنایع غذایی و... در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است، عنوان کرد: مشاغل خانگی نقش مهمی در ایجاد اشتغال برای تمام اعضای یک خانواده دارد.

توسعه مشاغل خانگی زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است

وی با اشاره به اینکه توسعه مشاغل خانگی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد، ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت های استان برای ایجاد شغل از مهمترین اهداف مسئولان ارشد استان است.

عباسی گفت: کاهش نرخ بیکاری از مهمترین اهداف توسعه مشاغل خانگی است

وی بیان کرد: بخشی از تعهد ایجاد شغل در چهارمحال و بختیاری مربوط به مشاغل خانگی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نرخ بیکاری در استان چهارمحال و بختیاری بالا است و بخشی از تعهد ایجاد شغل در این استان مربوط به مشاغل خانگی است.

ایجاد شغل مهمترین هدف مسئولان در چهارمحال و بختیاری است

وی ادامه داد: هم اکنون ایجاد شغل مهمترین هدف مسئولان در چهارمحال و بختیاری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت های استان برای توسعه مشاغل خانگی در این استان ضرورت دارد.