سیاست همسایه خوب!

خبرگزاری مهر _گروه بین الملل، سعید غفاری: به رخدادها و بحرانهای جاری در غرب آسیا می توان از منظری دیگر نیز نگریست: روزنامه هاآرتص در گزارشی تصریح کرده است که اسرائیل همکاری های امنیتی و اطلاعاتی خود را با اردن در جنوب سوریه تشدید می کند تا از دستاوردهای ایران در این منطقه جلوگیری کند.

گزارش های اخیر نشان می دهد که رژیم اسرائیل حداقل یک سال است که فضای متفاوتی را در بلندی های جولان ایجاد کرده است.

واحدهای نظامی اختصاصی این رژیم به عنوان رابطی برای ارسال کمک های غیرنظامی و مواد غذایی به تروریست های سوری عمل می کنند.

در برخی گزارش های رسانه ای حتی به نقل از فرماندهان تروریستی اعلام می شود که آنها از اسرائیل برای پرداخت حقوق و خرید اسلحه و مهمات پول دریافت می کنند.

رژیم اسرائیل در مرزهای جنوبی اش به مبارزه طولانی مدت مصر علیه تروریست های صحرای سینا، وابسته به داعش، کمک می کند.

در اینجا نیز مقامات رژیم اسرائیلی درباره صحبت آشکار در مورد این همکاری احتیاط می کنند و گزارش های رسانه های محلی در این مورد، همانند موارد مشابه اغلب سانسور می شوند.

یکی از مقامات ارشد اسرائیل به بلومبرگ گفته است که همکاری های نظامی و اطلاعاتی در سطح بالا انجام می شود و هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل با رضایت مصری ها، طی چند سال گذشته به طور مستقیم به ستیزه جویان در صحرای شبه جزیره سینا حمله کرده اند.

روابط با کشورهای عربی خلیج فارس مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین روی دیگر این ماجراست که روز به روز بیشتر می شود.

چنین روابطی اغلب با عنوان «منافع مشترک» در عرصه های امنیتی و اطلاعاتی علیه تهدید مشترک ایران اشاره می شود.

در چند سال اخیر، گزارش ها در مورد جلسات مخفی بین رهبران اطلاعاتی اسرائیل و همتایان آنها در خلیج فارس بیشتر شنیده می شود. (مئیر داگان، رئیس پیشین موساد در سال 2010 به صورت مخفیانه به عربستان سعودی رفت تا در مورد برنامه هسته ای ایران صحبت کند.)

احتمالا این روابط برای مدتی ادامه خواهد یافت چراکه هیچ نشانه ای از فروکش کردن جنگ های منطقه در آینده نزدیک دیده نمی شود.

لایه زیرین همسایگی خوب چیست؟

رژیم اسرائیل می تواند دیگر مشکل اصلی خاورمیانه نباشد و کشورهای عربی به تدریج «نقش حیاتی اسرائیل در منطقه» را به رسمیت می شناسند.

بعد دیگر این سیاست توجه به گروه های مردم نهاد و سلبریتی ها در کشورهای منطقه است. ابزاری برای نزدیکی مردم به رژیم اسرائیل و حساسیت زدایی.