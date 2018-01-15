به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه مدنی در سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با انتقاد از رویکرد مسئولان به توسعه شهری گفت: متاسفانه ادعایمان زیاد است و خوب بلدیم حرف بزنیم و تنها یک سری عبارات را تکرار می کنیم: توسعه پایدار، شهر هوشمند، اب مجازی، دوچرخه سواری... هر چه حرف زیبا موجود است تکرار می کنیم.

وی در ادامه افزود: با وجود مدرک گرایی، میزان بیسوادی ما زیاد است. به عنوان مثال بسیاری از کسانی که در زمینه محیط زیست اشتباهات فاحش می کنند اتفاقا مدارک عالی در زمینه محیط زیست دارند.

مدنی سپس به مشکل بودجه در حل مشکلات کشور اشاره کرد و گفت:‌ ما با یک پدیده اجتماعی در ایران مواجهیم. می گوییم بودجه نیست و نمی شود کار کرد. من در مجموعه خودم می گویم به اندازه کافی بودجه هست و مهم این است که ببینیم می خواهیم با این بودجه چه کنیم!

معاون بین الملل مشارکت فرهنگی اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: همیشه ریشه دلایل را خارج از حوزه استحفاظی خودمان می بینیم. همواره سوال می پرسیم که چرا دیگران اشتباه می کنند و اصلا این سوال را از خود نمی پرسیم. اما اتفاقا قوانین و اسناد بالادستی مناسبی داریم بنابراین مشکل این است که اجرا و عزم اجرا وجود ندارد. چرا اجرا نمی کنیم؟ چون همه مجریان هم مثل ما هستند. ما دیر به جلسه امدیم و زیادتر از وقت خود صحبت می کنیم. اتفاقی هم نمی افتد. چرا؟ چون باور کردیم که نمی توانیم. چون به گونه ای رفتار می کنیم که نتوانیم.

وی با انتقاد از تسلط «فرهنگ توسعه نیافتگی» در ایران به مشکلات شهر دبی با وجود سرمایه های فراوان مالی اشاره کرد و گفت:‌ چرا برای پاک شدن هوا و محیط زیست امیدوار نیستیم؟ چون فکر اینکه در ایران شانزده دستگاه اجرایی با هم همکاری کنند محال به نظر می رسد. مگر برای مدیریت پسماند برنامه و هدف و ادعا نداریم؟ پس چرا الان که من میخواهم درباره محیط زیست صحبت کنیم روی تریبون بطری پلاستیکی آب معدنی گذاشته شده است و در تمام ساختمانهای شهرداری هم لیوان یکبار مصرف و آب معدنی وجود دارد؟

مدنی تاکید کرد:‌ هیچکس نمی تواند مشکلات محیط زیستی ما را حل کند به جز زمانی که مردم همکاری کنند. در یک سیستم پیچیده نمی توان تنها روی یک چرخ دنده تکیه کرد. خواهش من این است که بپذیریم مسئولیت داریم. توسعه یافتگی به پول و مدرک نیست؛ توسعه یافتگی به شعور ماست.